Всё о Намибии

Полезная информация о Намибии

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Флаг Намибии
Флаг Намибии
НазваниеНамибия
Эмодзи флаг🇳🇦
Полное названиеРеспублика Намибия
По-английскиNamibia
СтолицаВиндхук
ГородаСписок городов
ВалютаНамибийский доллар
Площадь825 418 км²
Население2 436 469 чел.
Телефонный код+264
Код ISONA
Основной домен.NA
Соседние страны🇦🇴 Ангола🇧🇼 Ботсвана🇿🇲 Замбия🇿🇦 ЮАР

Где находится Намибия на карте

Намибия фото страны
Намибия

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