Полезная информация о Намибии
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Флаг Намибии
|Название
|Намибия
|Эмодзи флаг
|🇳🇦
|Полное название
|Республика Намибия
|По-английски
|Namibia
|Столица
|Виндхук
|Города
|Список городов
|Валюта
|Намибийский доллар
|Площадь
|825 418 км²
|Население
|2 436 469 чел.
|Телефонный код
|+264
|Код ISO
|NA
|Основной домен
|.NA
|Соседние страны
|🇦🇴 Ангола🇧🇼 Ботсвана🇿🇲 Замбия🇿🇦 ЮАР
Где находится Намибия на карте
Намибия