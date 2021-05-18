Всё о Хрутфонтейн

Полезная информация о Хрутфонтейн

Что нужно знать о Хрутфонтейн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хрутфонтейн
20:2410
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаХрутфонтейн
По-английскиGrootfontein
Население города24 099 чел.
АэропортГрутфонтейн GFY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота1 440 м. от уровня моря

Где находится Хрутфонтейн на карте