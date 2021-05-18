Полезная информация о Хрутфонтейн
Что нужно знать о Хрутфонтейн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хрутфонтейн
20:2410
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Хрутфонтейн
|По-английски
|Grootfontein
|Население города
|24 099 чел.
|Аэропорт
|Грутфонтейн GFY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|1 440 м. от уровня моря