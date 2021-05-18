Полезная информация о Китмансхупе
Что нужно знать о Китмансхупе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Китмансхупе
20:2416
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Китмансхуп
|По-английски
|Keetmanshoop
|Столица региона
|Китмансхуп является столицей региона
|Население города
|15 608 чел.
|Аэропорт
|J.G.H. Van Der Wath KMP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|981 м. от уровня моря