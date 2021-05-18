Всё о Китмансхупе

Полезная информация о Китмансхупе

Что нужно знать о Китмансхупе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Китмансхупе
20:2416
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаКитмансхуп
По-английскиKeetmanshoop
Столица регионаКитмансхуп является столицей региона
Население города15 608 чел.
АэропортJ.G.H. Van Der Wath KMP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота981 м. от уровня моря

Где находится Китмансхуп на карте