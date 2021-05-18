Полезная информация о Людериц
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Местное время в Людериц
20:2422
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Людериц
|По-английски
|Luderitz
|Население города
|15 137 чел.
|Аэропорт
|Людериц LUD
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Людериц на карте
Людериц