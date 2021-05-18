Всё о Людериц

Полезная информация о Людериц

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Местное время в Людериц
20:2422
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаЛюдериц
По-английскиLuderitz
Население города15 137 чел.
АэропортЛюдериц LUD
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота1 м. от уровня моря

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