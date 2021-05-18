Полезная информация об Ошакати
Что нужно знать об Ошакати: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ошакати
21:4606
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Ошакати
|По-английски
|Oshakati
|Столица региона
|Ошакати является столицей региона
|Население города
|33 618 чел.
|Аэропорт
|Ошакати OHI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|1 103 м. от уровня моря