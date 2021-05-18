Всё об Ошакати

Полезная информация об Ошакати

Что нужно знать об Ошакати: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ошакати
21:4606
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаОшакати
По-английскиOshakati
Столица регионаОшакати является столицей региона
Население города33 618 чел.
АэропортОшакати OHI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота1 103 м. от уровня моря

Где находится Ошакати на карте