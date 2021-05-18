Всё об Отьиваронго

Полезная информация об Отьиваронго

Что нужно знать об Отьиваронго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Отьиваронго
22:5531
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаОтьиваронго
По-английскиOtjiwarongo
Столица регионаОтьиваронго является столицей региона
Население города21 224 чел.
АэропортОтьиваронго OTJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота1 475 м. от уровня моря

Где находится Отьиваронго на карте