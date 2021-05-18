Полезная информация об Отьиваронго
Что нужно знать об Отьиваронго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Отьиваронго
22:5531
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Отьиваронго
|По-английски
|Otjiwarongo
|Столица региона
|Отьиваронго является столицей региона
|Население города
|21 224 чел.
|Аэропорт
|Отьиваронго OTJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|1 475 м. от уровня моря