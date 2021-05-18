Полезная информация о Рунду

Что нужно знать о Рунду: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рунду
20:2434
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаРунду
По-английскиRundu
Столица регионаРунду является столицей региона
Население города58 172 чел.
АэропортРунду NDU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота1 110 м. от уровня моря

Где находится Рунду на карте