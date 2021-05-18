Полезная информация о Рунду
Что нужно знать о Рунду: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рунду
20:2434
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Рунду
|По-английски
|Rundu
|Столица региона
|Рунду является столицей региона
|Население города
|58 172 чел.
|Аэропорт
|Рунду NDU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|1 110 м. от уровня моря