Полезная информация о Свакопмунде
Что нужно знать о Свакопмунде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Свакопмунде
21:4612
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Свакопмунд
|По-английски
|Swakopmund
|Столица региона
|Свакопмунд является столицей региона
|Население города
|25 047 чел.
|Аэропорт
|Свакопмунд SWP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря