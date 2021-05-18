Всё о Свакопмунде

Полезная информация о Свакопмунде

Что нужно знать о Свакопмунде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Свакопмунде
21:4612
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаСвакопмунд
По-английскиSwakopmund
Столица регионаСвакопмунд является столицей региона
Население города25 047 чел.
АэропортСвакопмунд SWP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота-9999 м. от уровня моря

Где находится Свакопмунд на карте