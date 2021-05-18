Всё об Уолфиш-Бее

Полезная информация об Уолфиш-Бее

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Местное время в Уолфиш-Бее
20:2436
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаУолфиш-Бей
По-английскиWalvis Bay
Население города52 058 чел.
АэропортРуикоп WVB
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Уолфиш-Бей на карте

Уолфиш-Бей фото города
Уолфиш-Бей

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