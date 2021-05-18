Полезная информация об Уолфиш-Бее
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Местное время в Уолфиш-Бее
20:2436
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Уолфиш-Бей
|По-английски
|Walvis Bay
|Население города
|52 058 чел.
|Аэропорт
|Руикоп WVB
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Уолфиш-Бей на карте
Уолфиш-Бей