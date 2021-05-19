Полезная информация о Биратнагаре
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Местное время в Биратнагаре
00:0947
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇵 Непал
|Название города
|Биратнагар
|По-английски
|Biratnagar
|Население города
|182 324 чел.
|Аэропорт
|Биратнагар BIR
|Часовой пояс
|Asia/Kathmandu
|Средняя высота
|74 м. от уровня моря
Где находится Биратнагар на карте
Биратнагар