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Полезная информация о Биратнагаре

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Местное время в Биратнагаре
00:0947
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇵 Непал
Название городаБиратнагар
По-английскиBiratnagar
Население города182 324 чел.
АэропортБиратнагар BIR
Часовой поясAsia/Kathmandu
Средняя высота74 м. от уровня моря

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