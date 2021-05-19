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Полезная информация о Джанакпуре

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Местное время в Джанакпуре
01:3132
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇵 Непал
Название городаДжанакпур
По-английскиJanakpur
Столица регионаДжанакпур является столицей региона
Население города93 767 чел.
АэропортДжанакпур JKR
Часовой поясAsia/Kathmandu
Средняя высота83 м. от уровня моря

Где находится Джанакпур на карте

Джанакпур фото города
Джанакпур

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