Полезная информация о Джанакпуре
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Местное время в Джанакпуре
01:3132
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇵 Непал
|Название города
|Джанакпур
|По-английски
|Janakpur
|Столица региона
|Джанакпур является столицей региона
|Население города
|93 767 чел.
|Аэропорт
|Джанакпур JKR
|Часовой пояс
|Asia/Kathmandu
|Средняя высота
|83 м. от уровня моря
Где находится Джанакпур на карте
Джанакпур
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