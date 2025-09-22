Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и встретить рассвет в горах
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
22 сен в 08:00
18 окт в 08:00
$1800 за человека
В Непал своей компанией и с комфортом: Катманду, Патан, Куринтар, нацпарк «Читван» и Покхара
Отправиться в сафари, увидеть буддийские святыни, поплавать на каноэ и спуститься в подземный храм
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
$2070 за человека
Индивидуальный экспресс-тур в Непал с комфортом: Катманду, Патан, древние святыни и традиции
Понаблюдать за индуистскими обрядами, посетить храмы, увидеть буддийские ступы, монахов и садху
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
25 авг в 10:00
29 авг в 10:00
$1035 за человека
