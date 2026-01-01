В Катманду мы погрузимся в калейдоскоп красок, звуков и запахов, посетим храмы Сваямбунатх и Пашупатинатх, увидим ступу
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Программа тура по дням
Прогулка по Тамелю
Встретим вас у аэропорта по прибытии и доставим в отель. После обеда погуляем по туристическому району Тамель.
Храмы, ступа Боднатх, площадь Дурбар
Познакомимся со столицей ближе. Посетим храм Сваямбунатх, осмотрим ступу Боднатх и побываем на площади Дурбар. Также зайдём в крупнейший индуистский храм Непала Пашупатинатх, он же храм-крематорий.
Переезд в «Читван»
Покидаем Катманду и на автобусе едем в нацпарк «Читван» (5-6 часов). Заселяемся в отель, отдыхаем, провожаем закат, ужинаем и набираемся сил.
Сафари по реке и джунглям
Утром начнём сафари — одеваемся удобно и закрыто, будем много ходить по высокой траве и лесу. Сначала на каноэ, выдолбленном из цельного ствола дерева, преодолеем участок реки с крокодилами и птицами. Потом пешком пройдём по джунглям и, если повезёт, вблизи увидим носорогов, оленей, медведей и даже тигра.
Переезд в Покхару
Движемся дальше, в Покхару (5-6 часов). Вечером погуляем по набережной озера Фева, желающие смогут покататься на аттракционах или роликовых коньках, вкусно поужинать.
Прогулка на катамаранах, водопад Дэви, святыни
Утром пересечём озёрную гладь на катамаранах. Затем увидим Дэви — впечатляющий водопад, который исчезает в таинственном подземном ущелье. Рядом находится Гуптешвор Махадев — один из самых известных пещерных храмов Непала. После обеда поедем к пагоде Мира во всём мире — сверкающей белой ступе на вершине холма, откуда открывается потрясающий вид на Покхару, озеро Фева и вершины хребта Аннапурна. Вечером посетим храм Шивы Пумдикот, откуда полюбуемся закатом и священной горой Мачапучаре.
Сарангот, Дхампус
Встречать рассвет будем в деревеньке Сарангот, куда нас доставит канатная дорога. Потом попрощаемся с Покхарой и на джипах доберёмся в Дхампус — живописное поселение гурунгов в горах. Оттуда пешком спустимся в австралийский лагерь, в котором останемся ночевать.
Татопани, Кади
Утром отправляемся в Татопани. Сначала пешком дойдём до Кади, оттуда продолжим путь на джипах. Отдохнём, пообедаем, желающие смогут расслабиться в горячих источниках. После на внедорожниках поднимемся в Горепани, где запланирован ночлег.
Рассвет с видом на Аннапурну, возвращение в Покхару
Ещё затемно выйдем на смотровую Poon Hill, чтобы встретить первые рассветные лучи с видом на Аннапурну. Потом заглянем в отель и после завтрака вернёмся в Покхару. Этот путь можно преодолеть на джипе или пешком (18 км через поселения по живописной дороге — потребуются хорошая физическая подготовка и здоровые колени, остаток маршрута — на локальном автобусе с местными жителями).
Возвращение в Катманду
Завтракаем, покупаем сувениры и отправляемся в Катманду на автобусе. Переезд займёт почти весь день.
Бхактапур, Нагаркот
На джипах едем в древнюю столицу Бхактапур. Увидим дворцы, возраст которых исчисляется столетиями. Следующий пункт — небольшое поселение Нагаркот, где мы пройдём по лёгкой тропе и проводим закат. Потом вернёмся в Катманду.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|118 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии по программе
- Консультации по любым вопросам
Что не входит в цену
- Билеты в Катманду и обратно в ваш город
- Питание
- Визовый сбор
- Страховка