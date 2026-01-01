Шаг за шагом по Непалу: лёгкие треккинги, сафари в джунглях и водные прогулки

Изучить Катманду и Покхару, покататься на каноэ и катамаране, вблизи понаблюдать за дикими животными
Непал встречает вас ароматом благовоний, перезвоном молитвенных колокольчиков и величием Гималаев, упирающихся в небеса.

В Катманду мы погрузимся в калейдоскоп красок, звуков и запахов, посетим храмы Сваямбунатх и Пашупатинатх, увидим ступу
Боднатх.

Побываем в оазисе спокойствия — Покхаре, где каждый рассвет окрашивает снега Аннапурны в золото, а озеро Фева сливается с облаками.

Изучим рассыпанные по склонам городки и деревушки и будем часто передвигаться пешком, шаг за шагом покоряя эту удивительную страну.

А также отправимся в настоящее приключение — сафари по нацпарку «Читван»: на каноэ преодолеем реку с крокодилами, а затем, если улыбнётся удача, встретим в джунглях слонов, носорогов, оленей, медведей и даже тигров!

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тамелю

Встретим вас у аэропорта по прибытии и доставим в отель. После обеда погуляем по туристическому району Тамель.

2 день

Храмы, ступа Боднатх, площадь Дурбар

Познакомимся со столицей ближе. Посетим храм Сваямбунатх, осмотрим ступу Боднатх и побываем на площади Дурбар. Также зайдём в крупнейший индуистский храм Непала Пашупатинатх, он же храм-крематорий.

3 день

Переезд в «Читван»

Покидаем Катманду и на автобусе едем в нацпарк «Читван» (5-6 часов). Заселяемся в отель, отдыхаем, провожаем закат, ужинаем и набираемся сил.

4 день

Сафари по реке и джунглям

Утром начнём сафари — одеваемся удобно и закрыто, будем много ходить по высокой траве и лесу. Сначала на каноэ, выдолбленном из цельного ствола дерева, преодолеем участок реки с крокодилами и птицами. Потом пешком пройдём по джунглям и, если повезёт, вблизи увидим носорогов, оленей, медведей и даже тигра.

5 день

Переезд в Покхару

Движемся дальше, в Покхару (5-6 часов). Вечером погуляем по набережной озера Фева, желающие смогут покататься на аттракционах или роликовых коньках, вкусно поужинать.

6 день

Прогулка на катамаранах, водопад Дэви, святыни

Утром пересечём озёрную гладь на катамаранах. Затем увидим Дэви — впечатляющий водопад, который исчезает в таинственном подземном ущелье. Рядом находится Гуптешвор Махадев — один из самых известных пещерных храмов Непала. После обеда поедем к пагоде Мира во всём мире — сверкающей белой ступе на вершине холма, откуда открывается потрясающий вид на Покхару, озеро Фева и вершины хребта Аннапурна. Вечером посетим храм Шивы Пумдикот, откуда полюбуемся закатом и священной горой Мачапучаре.

7 день

Сарангот, Дхампус

Встречать рассвет будем в деревеньке Сарангот, куда нас доставит канатная дорога. Потом попрощаемся с Покхарой и на джипах доберёмся в Дхампус — живописное поселение гурунгов в горах. Оттуда пешком спустимся в австралийский лагерь, в котором останемся ночевать.

8 день

Татопани, Кади

Утром отправляемся в Татопани. Сначала пешком дойдём до Кади, оттуда продолжим путь на джипах. Отдохнём, пообедаем, желающие смогут расслабиться в горячих источниках. После на внедорожниках поднимемся в Горепани, где запланирован ночлег.

9 день

Рассвет с видом на Аннапурну, возвращение в Покхару

Ещё затемно выйдем на смотровую Poon Hill, чтобы встретить первые рассветные лучи с видом на Аннапурну. Потом заглянем в отель и после завтрака вернёмся в Покхару. Этот путь можно преодолеть на джипе или пешком (18 км через поселения по живописной дороге — потребуются хорошая физическая подготовка и здоровые колени, остаток маршрута — на локальном автобусе с местными жителями).

10 день

Возвращение в Катманду

Завтракаем, покупаем сувениры и отправляемся в Катманду на автобусе. Переезд займёт почти весь день.

11 день

Бхактапур, Нагаркот

На джипах едем в древнюю столицу Бхактапур. Увидим дворцы, возраст которых исчисляется столетиями. Следующий пункт — небольшое поселение Нагаркот, где мы пройдём по лёгкой тропе и проводим закат. Потом вернёмся в Катманду.

12 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник118 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии по программе
  • Консультации по любым вопросам
Что не входит в цену
  • Билеты в Катманду и обратно в ваш город
  • Питание
  • Визовый сбор
  • Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Катманду, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля
Юля — ваш гид в Катманду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — гид-экскурсовод с официальной аккредитацией, и это не просто профессия, это моё призвание. Моё основное место жительства — Сочи, где я знакомлю граждан нашей страны и иностранцев с этим
прекрасным городом, его историей и архитектурой, совершаю однодневные/многодневные треккинговые походы по тропам Кавказских гор, показываю красоту местной природы, флоры и фауны. Имею опыт работы за рубежом — в Турции, Египте, на Шри-Ланке. После посещения Непала я влюбилась в него. И теперь дважды в год, весной и осенью, провожу там туры. Приглашаю и вас поднять завесу таинственности и познакомиться с настоящим Непалом!

