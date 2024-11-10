Авторский тур
17 дней
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
Прочувствовать атмосферу альпинистского лагеря, покорить перевал и пройтись по леднику
Аэропорт Катманду, утро
10 ноя
$1 100 за человека
Авторский тур
14 дней
Калейдоскоп впечатлений: путешествие в Непал с треккингом в Гималаи и духовными практиками
Нарисовать глаза Будды, подняться на Пун Хилл и расслабиться на массаже «поющими чашами»
Аэропорт Катманду, время зависит от времени вашего...
174 923₽ за человека
Авторский тур
17 дней
В шаге от вершины: треккинг к базовому лагерю Эвереста и озёрам Гокио
Приблизиться к высочайшему пику мира, исследовать святыни Непала и услышать легенду о йети
аэропорт Катманду, первая половина дня
$1 300 за человека
Авторский тур
16 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
20 окт
$1 590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду
Самые популярные туры в Катманду
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
- Калейдоскоп впечатлений: путешествие в Непал с треккингом в Гималаи и духовными практиками
- В шаге от вершины: треккинг к базовому лагерю Эвереста и озёрам Гокио
- Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Сколько стоит тур в Катманду в апреле 2024
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