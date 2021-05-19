Всё о Покхаре

Полезная информация о Покхаре

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Местное время в Покхаре
00:1002
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇵 Непал
Название городаПокхара
По-английскиPokhara
Столица регионаПокхара является столицей региона
Население города200 000 чел.
АэропортПокхара PKR
Часовой поясAsia/Kathmandu
Средняя высота1 008 м. от уровня моря

Где находится Покхара на карте

Покхара фото города
Покхара

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