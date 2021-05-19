Полезная информация о Покхаре
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Местное время в Покхаре
00:1002
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇵 Непал
|Название города
|Покхара
|По-английски
|Pokhara
|Столица региона
|Покхара является столицей региона
|Население города
|200 000 чел.
|Аэропорт
|Покхара PKR
|Часовой пояс
|Asia/Kathmandu
|Средняя высота
|1 008 м. от уровня моря
Где находится Покхара на карте
Покхара
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