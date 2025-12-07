Утро начнётся с пешеходной экскурсии по столице Нидерландов. Мы прогуляемся от площади Дам с Королевским дворцом и Национальным монументом к Центральному вокзалу, построенному более века назад архитектором П. Й. Кауперсом. Дальше маршрут приведёт нас на уютную улицу Spui, к церкви Nieuwe Kerk и монастырскому дворику Begijnhof с самым старым домом города. На Калверстраат ощутим атмосферу современной торговой улицы, затем подойдём к Монетной башне и знаменитому Цветочному рынку, а завершится прогулка на музейной площади. Узкие улочки, каналы и архитектура Золотого века создадут неповторимый образ Амстердама.

После экскурсии нас ждёт частный круиз по каналам на салонной лодке с бокалом просекко. Голландская федерация парусного наследия (FVEN) официально признала эти лодки парусным наследием, присвоив нам наивысший рейтинг для исторических судов. Днём пройдёт гастрономическая прогулка: мы попробуем селёдку, сыры, закуски битербаллен и голландское пиво, заглянем в коричневое кафе, а на десерт отведаем карамельные вафли.

Возвращение в отель и свободное время — вечером.