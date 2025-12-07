Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: паспорт, действительный не менее 6 месяцев после окончания поездки; шенгенскую визу; медицинскую страховку; удобную обувь для экскурсий.
Программа тура по дням
Прибытие в Амстердам
Прилёт в аэропорт Schiphol. Далее — самостоятельный трансфер в отель либо за дополнительную плату. Вечер свободный, можно отдохнуть после дороги и насладиться атмосферой города.
Площадь Дам, улица Spui, Монетная башня, Цветочный рынок, прогулка по каналам
Утро начнётся с пешеходной экскурсии по столице Нидерландов. Мы прогуляемся от площади Дам с Королевским дворцом и Национальным монументом к Центральному вокзалу, построенному более века назад архитектором П. Й. Кауперсом. Дальше маршрут приведёт нас на уютную улицу Spui, к церкви Nieuwe Kerk и монастырскому дворику Begijnhof с самым старым домом города. На Калверстраат ощутим атмосферу современной торговой улицы, затем подойдём к Монетной башне и знаменитому Цветочному рынку, а завершится прогулка на музейной площади. Узкие улочки, каналы и архитектура Золотого века создадут неповторимый образ Амстердама.
После экскурсии нас ждёт частный круиз по каналам на салонной лодке с бокалом просекко. Голландская федерация парусного наследия (FVEN) официально признала эти лодки парусным наследием, присвоив нам наивысший рейтинг для исторических судов. Днём пройдёт гастрономическая прогулка: мы попробуем селёдку, сыры, закуски битербаллен и голландское пиво, заглянем в коричневое кафе, а на десерт отведаем карамельные вафли.
Возвращение в отель и свободное время — вечером.
Rijksmuseum, Заансе-Сханс и Волендам
Утро начнётся с посещения Rijksmuseum, где хранятся «Ночной дозор» и «Синдики» Рембрандта, а также другие произведения Золотого века.
Затем мы отправимся в Заансе-Сханс — музей под открытым небом с мельницами, мастерскими деревянных башмаков и сыроварнями. Обед пройдёт в семейной коптильне, работающей более 160 лет. Далее — поездка в рыбацкий Волендам, где нас ждёт прогулка по дамбе и дегустация селёдки по старинному рецепту.
Возвращение в отель и свободный вечер.
Гаага и Делфт: знаковые локации и мастер-класс
В первой половине дня экскурсия пройдёт по Гааге: мы увидим здание Международного суда, прогуляемся по улицам с викторианскими особняками и узнаем об истории парламентаризма 17 века.
После обеда нас ждёт фабрика Royal Delft. Здесь пройдёт мастер-класс по росписи плитки в традиционных сине-белых тонах, экскурсия по производству и трапеза.
Завершит день прогулка по Делфту — городу Вермеера. Мы посетим Новую и Старую церкви, Дом Левенгука и познакомимся с наследием художника.
Вечером — возвращение в отель и отдых.
Роттердам и переезд в Бельгию
Утро начнётся с экскурсии по Роттердаму. Мы увидим мост Эразма, небоскрёбы на берегу Мааса и необычные архитектурные кварталы. Обед пройдёт в Markthal — современном гастрономическом центре под огромной аркой с десятками павильонов.
После обеда состоится круиз на скоростной лодке Spido, который откроет масштаб крупнейшего порта Европы.
Затем трансфер в Брюссель. Заселение в отель и свободное время.
Брюссель: Верхний и Нижний город, пивные традиции
Начнём экскурсию с Верхнего города: Королевская площадь, дворец и парк, церковь Нотр-Дам де Саблон. Затем спустимся в Нижний город — к площади Гран-Пляс с её гильдейскими домами и Ратушей, а также к Маннекен Пису.
Обед пройдёт в бельгийской брассери, попробуем мидии.
После — Brussels Beer Experience: знакомство с пивной культурой Бельгии и дегустация нескольких сортов.
Вечером — возвращение в отель и свободное время.
Антверпен - город Рубенса
Экскурсия по Антверпену начнётся с площади Гроте Маркт и Кафедрального собора Богоматери, где хранятся полотна Рубенса «Воздвижение Креста» и «Снятие с Креста». Мы увидим замок-крепость Стен и посетим дом-музей Рубенса.
Обед состоится в ресторане с традиционной кухней: мясо в пиве и картофель фри. После будет свободное время для прогулки и покупок.
Возвращение в отель — вечером.
Гент и Брюгге: средневековая Фландрия
Сначала мы отправимся в Гент. Нас ждёт набережная Graslei, собор Святого Бавона с «Гентским алтарём» и замок графов Фландрии.
После обеда по старинным рецептам мы продолжим путешествие в Брюгге. Город очарует Рыночной площадью с колокольней Беффруа, Базиликой Святой Крови и прогулкой вдоль каналов. Атмосфера Средневековья сохраняется здесь в каждом переулке.
Вечером — возвращение в отель.
Окончание тура
После завтрака в отеле — вылет из аэропорта Zaventem. Трансфер самостоятельный или за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за человека)
|€3950
|1-местное размещение
|€5050
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- 4 экскурсии с входными билетами: Rijksmuseum, парк мельниц Заансе Сханс, Belgian Beer World Experience с дегустацией пива, дом-музей Рубенса
- Гастрономическая прогулка по Амстердаму с дегустацией селёдки, сыра, битербаллен, пива и вафель
- Городские экскурсии с гидом в течение 7 дней (Амстердам, Волендам, Гаага, Делфт, Роттердам, Антверпен, Брюссель, Гент, Брюгге)
- 2 круиза: частный по каналам Амстердама на исторической лодке с welcome-drink и в порт Роттердама на скоростной лодке
- Мастер-класс по росписи плитки
- Памятный подарок
Что не входит в цену
- Перелёт до Амстердама и обратно из Брюсселя
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта - €115 (в одну сторону, по запросу)
- Доплата за 1-местное размещение - €1100 (подселение не предусмотрено)
- Медицинская страховка
- Виза