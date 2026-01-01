Комфорт-тур в Нидерланды: искусство, традиции, гастрономия, водные прогулки
Изучить Амстердам и ещё 4 города, попробовать селёдку и вафли, увидеть мельницы и расписать плитку
Начало: Отель в Амстердаме, заселение после 15:00
«Продегустируем голландское пиво и традиционные закуски битербаллен и завершим гастропрогулку десертом — карамельными вафлями с хрустящей корочкой»
21 мар в 15:00
4 апр в 15:00
€2550 за человека
Когда цветут тюльпаны: весенний комфорт-тур по Нидерландам и Бельгии с фотосессией и мастер-классом
Посетить 9 городов, прокатиться на лодке по каналам и полюбоваться цветущим «Кёкенхофом»
Начало: Амстердам, отель, 15:00 или по договорённости
«Днём состоится гастрономическая прогулка: мы посетим пять известных заведений, попробуем традиционные блюда и знаменитое голландское пиво»
21 мар в 15:00
4 апр в 15:00
€3950 за человека
Тур по Нидерландам и Бельгии с комфортом: погружение в историю, культуру и гастрономию 9 городов
Отправиться в круиз на лодке, насладиться архитектурными шедеврами и увидеть полотна Рубенса
Начало: Амстердам, точное место - по договорённости, 15:00...
«Днём пройдёт гастрономическая прогулка: мы попробуем селёдку, сыры, закуски битербаллен и голландское пиво, заглянем в коричневое кафе, а на десерт отведаем карамельные вафли»
23 мая в 15:00
13 июн в 15:00
€3950 за человека
