Струны голландской души: столица, провинции, искусство (индивидуальный тур)

Покататься по каналам, поговорить о Рембрандте, Вермеере, Ван Гоге и узнать, как работает мельница
Чтобы по-настоящему прочувствовать и подружиться со страной, важно не только увидеть достопримечательности, но и понять, чем она дышит.

Мы сделаем это, неспешно гуляя, беседуя обо всём без прикрас и с юмором,
добираясь к удалённым локациям с комфортом — на Tesla или Mercedes.

Амстердам изучим в свете солнечных лучей, ночных огней и с воды, а также прикоснёмся к вечному — искусству, застывшему красками на полотнах голландских гениев — Рембрандта, Вермеера, Ван Гога.

Узнаем аутентичные Нидерланды за пределами столицы и туристических маршрутов — объедем глубинку, где никто никуда не торопится и время словно застыло пару веков назад.

В Заансе-Схансе понаблюдаем, как мельницы лениво крутят лопасти, в Волендаме рассмотрим аккуратные домики, а в Делфте и Гааге — готические шпили.

Побываем на родине сыра эдам, вдохнём солёный бриз Северного моря, сможем облачиться в национальный костюм с деревянными кломпами и понять — эти края останутся в сердце надолго.

Описание тура

Организационные детали

Бронирование билетов (например, в музеи) желательно заранее — мы всё организуем по вашему запросу.

Программа тура по дням

1 день

Амстердам в свете дня и ночи, прогулка по каналам на кораблике

Ваше знакомство с Нидерландами начнётся с самого сердца — Амстердама. Мы прогуляемся по городу и проедем на кораблике по каналам. Узкие домики, тайные дворики, мосты, улицы художников и торговцев, запах кофе и трамвайные гудки — всё это вплетено в рассказ о прошлом и настоящем столицы.

Примерно 4–4,5 часа мы проведём вместе, а потом у вас будет свободное время. Вечером — Амстердам в другом свете. Мы встретимся снова, чтобы пройтись по тенистым улочкам Старого города, увидеть, как оживает Красный квартал, и поговорить обо всём без прикрас. При желании завершим экскурсию голландским джином в баре.

2 день

Искусство и история в Рейксмузеуме и Музее Ван Гога

После яркого первого дня мы немного сбавим темп. Сегодня — погружение в суть голландской души через шедевры художников.

Мы начнём с Рейксмузеума, где собраны лучшие произведения Золотого века. За пару часов вы увидите всё самое-самое: работы Рембрандта и Вермеера, морские баталии и блеск купечества — концентрат искусства и истории.

После небольшой паузы отправимся в Музей Ван Гога. Поговорим о судьбе живописца, который стал символом не только Нидерландов, но и идеи увидеть мир по-своему. Полюбуемся его бесценными полотнами, а вечер оставим свободным.

3 день

Заансе-Сханс и мельницы, Эдам и сыр, Волендам и угорь

Настало время увидеть настоящую Голландию. Ту, где зелёные домики отражаются в каналах, ветряки и мельницы крутят лопасти, а сыр не лежит на полках супермаркета, а вызревает в амбаре.

Впереди — большая 8-часовая экскурсия. Мы посетим аутентичную деревню-музей Заансе-Сханс с мастерскими и мельницами. Заедем в городок Эдам, где сыр — не бренд, а образ жизни. Побываем в рыбацком порту Волендаме, где попробуем угорь из коптильни.

Пообедаем в стиле местных, заглянем в сувенирную лавку и сделаем пару кадров в национальных костюмах. Разберёмся, как работает мельница и почему в Нидерландах больше велосипедов, чем людей. День будет насыщенным, но без суеты: мы не спешим — мы дышим страной.

4 день

Делфт, Гаага

Сегодня мы вновь покинем Амстердам, чтобы почувствовать глубину всей страны, а не только её столицы.

Первым будет Делфт — город Вермеера, фаянса и тишины. Здесь улицы выглядят как живые полотна: свет, вода, кирпич и история. Мы пересечём площадь, сходим в мастерскую фарфора, пройдём по локациям, где великий художник писал картины.

Затем — Гаага. Это сердце политической жизни страны, где за одним углом сидит монарх, а за другим открывается путь к пляжу. Мы увидим Бинненхоф и пройдём мимо королевского дворца на берег моря. Пирс, чайки, лёгкий бриз и кафе с видом на горизонт — таким будет финал нашего путешествия.

Вечером вернёмся в Амстердам с чувством, что успели всё. А главное — поняли страну и влюбились по-настоящему.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Круиз по каналам Амстердама
  • Полная организация маршрута - от планирования до бронирований
Что не входит в цену
  • Билеты в Амстердам и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты:
  • Рейксмузеум - €22,5
  • Музей Ван Гога - €24
  • Действующая мельница - €5,5
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амстердам, площадь Дам, 10:00
Завершение: Амстердам, площадь Дам, 18:00. Также возможно любое другое время в течение дня (по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 2261 туриста
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к
каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.

