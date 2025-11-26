Ваше знакомство с Нидерландами начнётся с самого сердца — Амстердама. Мы прогуляемся по городу и проедем на кораблике по каналам. Узкие домики, тайные дворики, мосты, улицы художников и торговцев, запах кофе и трамвайные гудки — всё это вплетено в рассказ о прошлом и настоящем столицы.

Примерно 4–4,5 часа мы проведём вместе, а потом у вас будет свободное время. Вечером — Амстердам в другом свете. Мы встретимся снова, чтобы пройтись по тенистым улочкам Старого города, увидеть, как оживает Красный квартал, и поговорить обо всём без прикрас. При желании завершим экскурсию голландским джином в баре.