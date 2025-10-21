Контрасты Амстердама, Роттердама и Гааги в индивидуальном туре на авто премиум-класса
Совершить круиз по каналам, окунуться во времена монархов и увидеть знаменитые кубические дома
Начало: Амстердам, 10:00 (возможно любое время встречи по ...
21 окт в 10:00
24 окт в 10:00
€2090 за всё до 3 чел.
Струны голландской души: столица, провинции, искусство (индивидуальный тур)
Покататься по каналам, поговорить о Рембрандте, Вермеере, Ван Гоге и узнать, как работает мельница
Начало: Амстердам, площадь Дам, 10:00
4 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
€2770 за всё до 6 чел.
Тур по Нидерландам и Бельгии с комфортом: погружение в историю, культуру и гастрономию 9 городов
Отправиться в круиз на лодке, насладиться архитектурными шедеврами и увидеть полотна Рубенса
Начало: Амстердам, точное место - по договорённости, 15:00...
30 окт в 15:00
21 мар в 15:00
€3950 за человека
