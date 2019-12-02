3 отзыва оставили туристы

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Чарующий Делфт

Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов

5
3 отзыва
Елена
Елена – Гид из Делфт
Вас ждет всё самое интересное из истории 📖 одного из старейших городов Нидерландов на прогулке 👣 по старинным каналам, антикварным домикам, древним церквям и удивительным улицам.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €250 за экскурсию

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Чарующий Делфт
Чарующий Делфт

Программа

Вы узнаете легенду о постройке местной «Пизанской башни» и историю 📖 чудесного явления Девы Марии, на месте которого была построена вторая по высоте церковь ⛪ в стране. Почему с одной стороны эта церковь всегда черная, хотя построена из белого камня, и почему аккуратные голландцы даже не пытаются её почистить?

При желании мы посетим место захоронения членов королевской семьи. Я расскажу, как проходит церемониал, какова символика главного мавзолея королевства и какой однажды случился скандал! Мы вместе обнаружим самый длинный во всем королевстве мост-улицу, где когда-то находилась резиденция графа.

Вы узнаете о знаменитых местных жителях:

  • о городской блаженной и ее силе веры;
  • о великом правоведе, хитроумно сбежавшем из неприступной крепости;
  • о художнике Вермеере и его женитьбе;
  • об убийстве Вильгельма Молчаливого и причине, почему он получил такое прозвище;
  • и даже о местном лгуне, послушать которого собиралась вся округа.

Делфт — это родина фарфора, которым отделаны все камины и печи в русских дворцах петровских времен. Здесь вы найдете знаменитый фарфор на каждом углу: в туристических магазинчиках, на фарфором заводе или в антикварных магазинах.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите:

  • Старую и Новую церкви, королевскую усыпальницу;
  • Принсенхоф (резиденцию, в которой был убит Вильгельм Оранский);
  • памятник Гюго Гроцию;
  • музей Вермеера;
  • старинную тюрьму, ратушу и весовую;
  • самый длинный мост-улицу;
  • памятник местной блаженной;
  • приют для девочек-сирот;
  • старинную часовню;
  • самый маленький дом города;
  • рыбные ряды.

По желанию, мы посетим фабрику делфтского фарфора.

Программа

Я встречу вас в самом Делфте или на Центральном вокзале в Амстердаме (поезд едет 60 минут, билет 🎫 стоит 25 евро/человек в обе стороны). Либо могу организовать трансфер на автомобиле: дополнительная стоимость от 100 евро (зависит от количества пассажиров). Время в пути — 45 минут.

Чарующий Делфт
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Моя цель: сделать экскурсию легкой и увлекательной. Мое увлечение - история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
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3 отзыва оставили туристы

2 декабря 2019
Елена, благодарим за то, что благодаря вам окончательно и бесповоротно влюбились в чудесный город Делфт, его историю, архитектуру и искусство!
23 мая 2018
Прекрасная экскурсия! Елена, очень интересно и подробно рассказала про город, учла все наши пожелания по маршруту, показала множество необычных мест и обратила внимание на неочевидные, но важные детали! Обязательно встретимся с Еленой снова при поездке в Голландию.
19 февраля 2017
Великолепная экскурсия! Легкая, прекрасно спланированная. Елена великолепный рассказчик и очень обаятельный и располагающий человек. У нее очень разносторонние знания о Нидерландах, думаю что многим с ней будет интересно

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