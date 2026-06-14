3 отзыва оставили туристы

Вас ждет всё самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов на прогулке по старинным каналам, антикварным домикам, древним церквям и удивительным улицам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Вы узнаете легенду о постройке местной «Пизанской башни» и историю чудесного явления Девы Марии, на месте которого была построена вторая по высоте церковь в стране. Почему с одной стороны эта церковь всегда черная, хотя построена из белого камня, и почему аккуратные голландцы даже не пытаются её почистить?

При желании мы посетим место захоронения членов королевской семьи. Я расскажу, как проходит церемониал, какова символика главного мавзолея королевства и какой однажды случился скандал! Мы вместе обнаружим самый длинный во всем королевстве мост-улицу, где когда-то находилась резиденция графа.

Вы узнаете о знаменитых местных жителях:

о городской блаженной и ее силе веры;

о великом правоведе, хитроумно сбежавшем из неприступной крепости;

о художнике Вермеере и его женитьбе;

об убийстве Вильгельма Молчаливого и причине, почему он получил такое прозвище;

и даже о местном лгуне, послушать которого собиралась вся округа.

Делфт — это родина фарфора, которым отделаны все камины и печи в русских дворцах петровских времен. Здесь вы найдете знаменитый фарфор на каждом углу: в туристических магазинчиках, на фарфором заводе или в антикварных магазинах.

Во время экскурсии вы увидите:

Старую и Новую церкви, королевскую усыпальницу;

Принсенхоф (резиденцию, в которой был убит Вильгельм Оранский);

памятник Гюго Гроцию;

музей Вермеера;

старинную тюрьму, ратушу и весовую;

самый длинный мост-улицу;

памятник местной блаженной;

приют для девочек-сирот;

старинную часовню;

самый маленький дом города;

рыбные ряды.

По желанию, мы посетим фабрику делфтского фарфора.

Программа

Я встречу вас в самом Делфте или на Центральном вокзале в Амстердаме (поезд едет 60 минут, билет стоит 25 евро/человек в обе стороны). Либо могу организовать трансфер на автомобиле: дополнительная стоимость от 100 евро (зависит от количества пассажиров). Время в пути — 45 минут.