3 отзыва оставили туристы

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Чарующий Делфт

Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов
Вас ждет всё самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов на прогулке по старинным каналам, антикварным домикам, древним церквям и удивительным улицам.
5
10 отзывов
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт
Чарующий Делфт

Описание экскурсии

Программа

Вы узнаете легенду о постройке местной «Пизанской башни» и историю чудесного явления Девы Марии, на месте которого была построена вторая по высоте церковь в стране. Почему с одной стороны эта церковь всегда черная, хотя построена из белого камня, и почему аккуратные голландцы даже не пытаются её почистить?

При желании мы посетим место захоронения членов королевской семьи. Я расскажу, как проходит церемониал, какова символика главного мавзолея королевства и какой однажды случился скандал! Мы вместе обнаружим самый длинный во всем королевстве мост-улицу, где когда-то находилась резиденция графа.

Вы узнаете о знаменитых местных жителях:

  • о городской блаженной и ее силе веры;
  • о великом правоведе, хитроумно сбежавшем из неприступной крепости;
  • о художнике Вермеере и его женитьбе;
  • об убийстве Вильгельма Молчаливого и причине, почему он получил такое прозвище;
  • и даже о местном лгуне, послушать которого собиралась вся округа.

Делфт — это родина фарфора, которым отделаны все камины и печи в русских дворцах петровских времен. Здесь вы найдете знаменитый фарфор на каждом углу: в туристических магазинчиках, на фарфором заводе или в антикварных магазинах.

Во время экскурсии вы увидите:

  • Старую и Новую церкви, королевскую усыпальницу;
  • Принсенхоф (резиденцию, в которой был убит Вильгельм Оранский);
  • памятник Гюго Гроцию;
  • музей Вермеера;
  • старинную тюрьму, ратушу и весовую;
  • самый длинный мост-улицу;
  • памятник местной блаженной;
  • приют для девочек-сирот;
  • старинную часовню;
  • самый маленький дом города;
  • рыбные ряды.

По желанию, мы посетим фабрику делфтского фарфора.

Программа

Я встречу вас в самом Делфте или на Центральном вокзале в Амстердаме (поезд едет 60 минут, билет стоит 25 евро/человек в обе стороны). Либо могу организовать трансфер на автомобиле: дополнительная стоимость от 100 евро (зависит от количества пассажиров). Время в пути — 45 минут.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале в Делфте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Делфт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 945 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как
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живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мы отлично провели время на экскурсии с Еленой в Делфте, было познавательно и интересно. Елена рассказывает о городе с любовью, заряжает желанием продолжать глубже знакомиться с историей и искусством.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Марина, благодарю Вас за отзыв! Я очень рада, что экскурсия понравилась. И особенно приятно, что вы почувствовали мою любовь к
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этому старинному чарующему городу:) Мне посчастливилось поделиться с вами этим. В свою очередь, я очень ценю вашу открытость, доброжелательность и любознательность. Желаю вам новых интересных открытий в Нидерландах.

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А
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах. Мы остались очень довольны!
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.+2
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах.
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Татьяна
Спасибо Елене!
Экскурсия по Дафту получилась очень душевная,интересная и не смотря на дождь,теплая и уютная.
Спасибо Елене!
Спасибо Елене!
Спасибо Елене!
Спасибо Елене!
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Алла
Елена нас очаровала. Она и прекрасный рассказчик, влюблённый в страну, и очень обаятельный человек. Делфт и сам по себе невероятно живописный, харизматичный город, а благодаря Елене он ещё и ожил для нас. С лёгким сердцем рекомендую Елену всем, кого дороги заведут в Голландию. Она прекрасно чувствует людей и понимает запросы. Умный, знающий, интеллигентный и при этом лёгкий человек.
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Е
Хочу поблагодарить Елену за чудесную экскурсию по Делфту - наша небольшая группа осталась в полном восторге. Елена прекрасно знает историю этого города и умеет о ней рассказать. Мы не заметили, как пронеслись эти три часа несмотря на плохую погоду.
Рекомендуем всем!
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А
Прекрасная экскурсия! Елена, очень интересно и подробно рассказала про город, учла все наши пожелания по маршруту, показала множество необычных мест и обратила внимание на неочевидные, но важные детали! Обязательно встретимся с Еленой снова при поездке в Голландию.
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