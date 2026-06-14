3 отзыва оставили туристы

Вы узнаете легенду о постройке местной «Пизанской башни» и историю чудесного явления Девы Марии, на месте которого была построена вторая по высоте церковь в стране. Почему с одной стороны эта церковь всегда черная, хотя построена из белого камня, и почему аккуратные голландцы даже не пытаются её почистить?
При желании мы посетим место захоронения членов королевской семьи. Я расскажу, как проходит церемониал, какова символика главного мавзолея королевства и какой однажды случился скандал! Мы вместе обнаружим самый длинный во всем королевстве мост-улицу, где когда-то находилась резиденция графа.
Вы узнаете о знаменитых местных жителях:
о городской блаженной и ее силе веры;
о великом правоведе, хитроумно сбежавшем из неприступной крепости;
о художнике Вермеере и его женитьбе;
об убийстве Вильгельма Молчаливого и причине, почему он получил такое прозвище;
и даже о местном лгуне, послушать которого собиралась вся округа.
Делфт — это родина фарфора, которым отделаны все камины и печи в русских дворцах петровских времен. Здесь вы найдете знаменитый фарфор на каждом углу: в туристических магазинчиках, на фарфором заводе или в антикварных магазинах.
Во время экскурсии вы увидите:
Старую и Новую церкви, королевскую усыпальницу;
Принсенхоф (резиденцию, в которой был убит Вильгельм Оранский);
памятник Гюго Гроцию;
музей Вермеера;
старинную тюрьму, ратушу и весовую;
самый длинный мост-улицу;
памятник местной блаженной;
приют для девочек-сирот;
старинную часовню;
самый маленький дом города;
рыбные ряды.
По желанию, мы посетим фабрику делфтского фарфора.
Программа
Я встречу вас в самом Делфте или на Центральном вокзале в Амстердаме (поезд едет 60 минут, билет стоит 25 евро/человек в обе стороны). Либо могу организовать трансфер на автомобиле: дополнительная стоимость от 100 евро (зависит от количества пассажиров). Время в пути — 45 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале в Делфте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Делфт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 945 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как читать дальшеуменьшить
живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марина
Мы отлично провели время на экскурсии с Еленой в Делфте, было познавательно и интересно. Елена рассказывает о городе с любовью, заряжает желанием продолжать глубже знакомиться с историей и искусством.
Елена
Ответ организатора:
Марина, благодарю Вас за отзыв! Я очень рада, что экскурсия понравилась. И особенно приятно, что вы почувствовали мою любовь к читать дальшеуменьшить
этому старинному чарующему городу:) Мне посчастливилось поделиться с вами этим. В свою очередь, я очень ценю вашу открытость, доброжелательность и любознательность. Желаю вам новых интересных открытий в Нидерландах.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах. Мы остались очень довольны!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Спасибо Елене! Экскурсия по Дафту получилась очень душевная,интересная и не смотря на дождь,теплая и уютная.
Вам был полезен этот отзыв?
Алла
Елена нас очаровала. Она и прекрасный рассказчик, влюблённый в страну, и очень обаятельный человек. Делфт и сам по себе невероятно живописный, харизматичный город, а благодаря Елене он ещё и ожил для нас. С лёгким сердцем рекомендую Елену всем, кого дороги заведут в Голландию. Она прекрасно чувствует людей и понимает запросы. Умный, знающий, интеллигентный и при этом лёгкий человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Хочу поблагодарить Елену за чудесную экскурсию по Делфту - наша небольшая группа осталась в полном восторге. Елена прекрасно знает историю этого города и умеет о ней рассказать. Мы не заметили, как пронеслись эти три часа несмотря на плохую погоду. Рекомендуем всем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Прекрасная экскурсия! Елена, очень интересно и подробно рассказала про город, учла все наши пожелания по маршруту, показала множество необычных мест и обратила внимание на неочевидные, но важные детали! Обязательно встретимся с Еленой снова при поездке в Голландию.