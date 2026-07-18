Elena проводит ещё 1 экскурсию

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Делфт и девушка с жемчужной сережкой

Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
Взгляд «Голландской Моны Лизы» продолжает зачаровывать людей во всем мире.

Чтобы оказаться посреди декораций к голливудскому фильму «Девочка с жемчужной сережкой», не нужно ехать в Голливуд.

Всего час езды на комфортабельном поезде из Амстердама — и вы окажетесь в городе, славящемся неповторимой атмосферой старины.
5
2 отзыва
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой

Описание экскурсии

Программа

Давайте встретимся прямо на вокзале. После прогулки по Делфту я приведу вас назад, и ехать в Амстердам вы будете уже с гордостью от того, что в Голландии увидели не только столицу.

В Делфте вы увидите, что девочка в синем шарфе смотрит на нас отовсюду, куда бы мы не пошли: с многочисленных сувениров, изделий из фарфора и даже с рекламных постеров. Я расскажу вам о жизни городишки в «золотом» семнадцатом веке и об интересных фактах биографии Вермеера, автора голландской «Моны Лизы». Он родился, жил и работал в самом центре города. Мы постоим как у его купели, так и у его надгробия, увидим, где жила его семья и где находилась самая большая коллекция его картин в 17м веке.

Прогулка по Вермееровским местам проходит через основные достопримечательности Делфта, поэтому эта экскурсия сочетает в себе занимательную лекцию по истории искусства с прогулкой по историческим местам. Уделим также внимание другим Делфтским темам: фарфору, тем более он здесь на каждом шагу, и королевской династии Оранско-Нассауских.

При желании можно будет перекусить: как селедка со льда, так и знаменитые сладкие мини-блинчики «пофферчьес» с пылу с жару ждут вас! Из Делфта невозможно уехать, не посетив магазины фарфоровых изделий — они находятся прямо на рыночной площади.

По желанию можно закончить экскурсию посещением Вермеер-центра. Можно просто зайти в это отреставрированное старинное здание гильдии художников, осмотреть просторное фойе, заставленное и завешанное многочисленными репродукциями и сувенирами, и приобрести магнитик с «Девушкой с жемчужной сережкой». Или сами сережки — точь-в-точь как на картине.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: комбинированный билет в две церкви: 5 евро за взрослого (+билет для гида)
  • Если будем осматривать экспозицию в Вермеер-центре, то нужно будет заплатить 9 евро за вход (+ билет для гида), и экскурсия в этом случае продлится на час дольше (стоимость экскурсии в этом случае увеличится на 50 евро)
  • Рекомендуем в период с 13 апреля до 14 октября заказывать эту экскурсию на четверг либо субботу: вдоль канальчиков в эти дни разворачивают свои палатки торговцы околоантикварным товаром
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Делфт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны. Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без большого потока туристов! Наш гид Юлия показала нам не только основные визитные карточки города,
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но и интересные места, которые при самостоятельном осмотре обычно остаются незамеченными. Вся экскурсия прошла с рассказами об истории города в жизни страны, про простых местных жителей и про знаменитостей-Вермеера, Левенгука, принца Вильгельма I Оранского, царскую династию и др. Узнали много для себя нового! Рекомендуем всем Юлию и этот город!

Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без
Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без
Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без
Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без
Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без
Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без
Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без
Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без+1
Делфт предстал перед нами во всей своей сине-голубой красе! Очень аккуратный, опрятный, невероятно красивый городок без
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Н
Экскурсию провела для нас Юлия.
Остались очень довольны и благодарны.
Полное погружение в атмосферу города,с учётом всех интересов и пожеланий. За бережное и внимательное отношение к путешественникам отдельный плюс и ещё раз
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спасибо. Тяжело делать подарки пожилым людям, но стараниями Юлии всё удалось.
Информация как о городе, так и о его знаменитых жителях настолько интересна и позновательна, что ещё долгое время не отпускает и порождает потребность к более глубокому и детальному изучению.
Экскурсия будет интересна для людей любого возраста.

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