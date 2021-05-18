Всё о Ден-Хелдере

Полезная информация о Ден-Хелдере

Что нужно знать о Ден-Хелдере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ден-Хелдере
21:4638
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаДен-Хелдер
По-английскиDen Helder
Население города59 569 чел.
АэропортDe Kooy/Den Helder Airport DHR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Ден-Хелдер на карте