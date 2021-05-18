Полезная информация о Ден-Хелдере
Что нужно знать о Ден-Хелдере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ден-Хелдере
21:4638
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Ден-Хелдер
|По-английски
|Den Helder
|Население города
|59 569 чел.
|Аэропорт
|De Kooy/Den Helder Airport DHR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря