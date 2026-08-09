1 отзыв оставили туристы

Эйндховен — город, где идеи будущего уже стали частью настоящего.
Во время прогулки вы познакомитесь с необычной архитектурой, дизайнерскими кварталами, историей компании Philips и современными технологиями, которые меняют жизнь людей.
Мы заглянем на гастрономический рынок, поговорим о голландском образе жизни, культуре и знаменитой Неделе дизайна.
Эта экскурсия поможет взглянуть на Нидерланды с неожиданной стороны и понять, почему именно Эйндховен называют городом будущего.
Во время прогулки вы познакомитесь с необычной архитектурой, дизайнерскими кварталами, историей компании Philips и современными технологиями, которые меняют жизнь людей.
Мы заглянем на гастрономический рынок, поговорим о голландском образе жизни, культуре и знаменитой Неделе дизайна.
Эта экскурсия поможет взглянуть на Нидерланды с неожиданной стороны и понять, почему именно Эйндховен называют городом будущего.
Описание экскурсииЭйндховен — город, где технологии, архитектура и дизайн становятся частью повседневной жизни. Во время прогулки вы познакомитесь с самым инновационным городом Нидерландов и узнаете, почему именно здесь рождаются идеи, которые меняют мир. Мы пройдём по современным кварталам, увидим дизайнерский кластер Страйп-С (Strijp-S), необычные архитектурные проекты, висячие сады и пространства, где уже сегодня тестируют решения для городов будущего. Поговорим о печати домов, мостов и даже человеческих органов на 3D-принтерах, концепции «умного города», энергонезависимых районах и проектах, которые помогают человеку жить в гармонии с природой. Особое место в истории Эйндховена занимает компания Philips, превратившая небольшой промышленный город в мировой центр технологий. Вы узнаете, какие изобретения компании вошли в нашу повседневную жизнь, почему она получила право называться «Королевской», как связана с Зимним дворцом в Санкт-Петербурге и при чём здесь Карл Маркс и русский авангард. А ещё сможете выпить кофе в здании бывшего завода Philips. Современный Эйндховен удивительно соседствует с историей. На маршруте встретятся готические соборы, уютные старинные улицы и дома, за которыми скрываются городские легенды и интересные истории. По пути заглянем на гастрономический рынок, поговорим о местной кухне, лучших барах, музеях и знаменитой Неделе дизайна Dutch Design Week (Датская неделя дизайна), которая ежегодно превращает город в крупнейшую площадку для дизайнеров со всего мира. Во время экскурсии вы также узнаете, как история, традиции и национальный характер помогли Нидерландам стать одной из самых передовых стран Европы, чем живут современные нидерландцы, что ценят и как строят своё будущее.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дизайнерский кластер Strijp-S (Страйп-С)
- Современные архитектурные проекты Эйндховена
- Висячие сады
- Исторический центр города
- Готические соборы
- Бывший завод Philips
- Гастрономический рынок
- Атмосферные старинные улочки
- Современные городские пространства и арт-объекты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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