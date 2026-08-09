1 отзыв оставили туристы

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эйндховен — город, где идеи будущего уже стали частью настоящего.



Во время прогулки вы познакомитесь с необычной архитектурой, дизайнерскими кварталами, историей компании Philips и современными технологиями, которые меняют жизнь людей.



Мы заглянем на гастрономический рынок, поговорим о голландском образе жизни, культуре и знаменитой Неделе дизайна.



Эта экскурсия поможет взглянуть на Нидерланды с неожиданной стороны и понять, почему именно Эйндховен называют городом будущего.

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Эйндховене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 3 часа 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Эйндховен — город, где технологии, архитектура и дизайн становятся частью повседневной жизни. Во время прогулки вы познакомитесь с самым инновационным городом Нидерландов и узнаете, почему именно здесь рождаются идеи, которые меняют мир. Мы пройдём по современным кварталам, увидим дизайнерский кластер Страйп-С (Strijp-S), необычные архитектурные проекты, висячие сады и пространства, где уже сегодня тестируют решения для городов будущего. Поговорим о печати домов, мостов и даже человеческих органов на 3D-принтерах, концепции «умного города», энергонезависимых районах и проектах, которые помогают человеку жить в гармонии с природой. Особое место в истории Эйндховена занимает компания Philips, превратившая небольшой промышленный город в мировой центр технологий. Вы узнаете, какие изобретения компании вошли в нашу повседневную жизнь, почему она получила право называться «Королевской», как связана с Зимним дворцом в Санкт-Петербурге и при чём здесь Карл Маркс и русский авангард. А ещё сможете выпить кофе в здании бывшего завода Philips. Современный Эйндховен удивительно соседствует с историей. На маршруте встретятся готические соборы, уютные старинные улицы и дома, за которыми скрываются городские легенды и интересные истории. По пути заглянем на гастрономический рынок, поговорим о местной кухне, лучших барах, музеях и знаменитой Неделе дизайна Dutch Design Week (Датская неделя дизайна), которая ежегодно превращает город в крупнейшую площадку для дизайнеров со всего мира. Во время экскурсии вы также узнаете, как история, традиции и национальный характер помогли Нидерландам стать одной из самых передовых стран Европы, чем живут современные нидерландцы, что ценят и как строят своё будущее.

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