1 отзыв оставили туристы

Сегодня мы пойдем гулять 👣 по самому удивительному городу Нидерландов, городу немыслимых, словно из будущего, технологий и потрясающего дизайна. Здесь только и остается на каждом шагу изумленно восклицать и ахать😃. А ведь для местных жителей все эти чудесные вещи и технологии - дело уже совершенно обыкновенное.

Мы увидим и висячие сады, и удивительные архитектурные сооружения, и дизайнерский кластер. Поговорим о печати домов, мостов и внутренних органов на 3d-принтере, об умных городах и о концепции равноправного существования человека и природы, о стрессе у летучих мышей и энергонезависимых поселениях. Узнаем, зачем нужно приезжать в Эйнжховен на Неделю дизайна и какие дизайнерские проекты уже сейчас облегчают жизнь местным домохозяйкам да и всем нам.

Непременно поговорим о самой известной компании города Philips, которая во многом изменила нашу привычную жизнь, зарегистрировав более 100 тысяч патентов! Среди них хорошо нам знакомые автомобильный приемник, аудиокассета, электробритва и цифровой компакт-диск. А за какие заслуги компания получила слово “Королевская” в своем названии? И как связаны Philips и Зимний дворец в Петербурге? А при чем здесь Карл Маркс? А при чем здесь русский авангард? Непременно расскажем. И даже выпьем кофе в здании настоящего завода Philips.

Мы побываем не только в будущем - ждут нас и готические соборы, и уютные улочки со старыми домиками, в которых прячутся сказочные истории 📖. Мы непременно - а как же без этого?😃 - заглянем на гастро-рынок. Узнаем, где лучшие в городе бары 🍹 и и какие музеи 🖼 Эйндховена обязательны к посещению.

И, конечно, все время экскурсии 🧭 мы будем говорить о том, почему именно Нидерланды оказались одной из самых успешных и передовых стран в современном мире и как это связано с историей страны, ее традициями и национальным характером. Узнаем поближе, что за люди это такие, нидерландцы, и каково ими быть сегодня. Что их волнует? Что важно? Как отмечают праздники и какое образование стараются дать своим детям? Счастливы ли они?

Ну и от дегустации разных блюд национальной кухни 🥧 мы с вами тоже отказываться не станем😃.