Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Как делаются деревянные башмаки? Как работают ветряные мельницы? Как готовится знаменитый голландский сыр? Где отведать копченых угрей, только что приготовленных в местной коптильне? Где увидеть голландцев в нациоанльной одежде? На все эти вопросы вы получите ответы в двух самых колоритных голландских деревнях: Заансе-Счанс и Волендам. Причем ответы вы получите в режиме 3D: все это можно увидеть, потрогать и попробывать. Это самая любимая экскурсия ⛳ Nederlandia-Tours и наших туристов: самые яркие фотографии 📸, самые вкусные воспоминания и самые незабываемые впечатления останутся у вас именно от этих мест!