Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам

Гид S.
Гид S. – Гид из Гааги
Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам
Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам
Как делаются деревянные башмаки? Как работают ветряные мельницы? Как готовится знаменитый голландский сыр? Где отведать копченых угрей, только что приготовленных в местной коптильне? Где увидеть голландцев в нациоанльной одежде? На все эти вопросы вы получите ответы в двух самых колоритных голландских деревнях: Заансе-Счанс и Волендам. Причем ответы вы получите в режиме 3D: все это можно увидеть, потрогать и попробывать. Это самая любимая экскурсия ⛳ Nederlandia-Tours и наших туристов: самые яркие фотографии 📸, самые вкусные воспоминания и самые незабываемые впечатления останутся у вас именно от этих мест!
Начало и место завершения
🚩 The Hague
Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам
Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам
Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам
Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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