Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Космополитичный Амстердам

Гид S.
Гид S. – Гид из Гааги
Космополитичный Амстердам
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Космополитичный Амстердам
Космополитичный Амстердам
Этот невероятный город 🏙️ всегда опережает время. Атмосфера голландской столицы ⭐️ с ее старинной и супер-современной архитектурой, с ее каналами и покосившимися от бесконечной борьбы с природой домиками, с ее многонациональной речью и развлечениями для взрослых и детей неподражаема! Незадернутые шторы и жилые лодки, волшебная голландская селедка и еда со всех концов света, тайные католические церкви и нескрываемые запахи кофе-шопов, красные фонари и оранжевые флаги… Приезжайте и на 4 часа окунитесь в водоворот повседневного Амстердама!
Начало и место завершения
🚩 The Hague
Космополитичный Амстердам
Космополитичный Амстердам
Космополитичный Амстердам
Космополитичный Амстердам
Космополитичный Амстердам
Космополитичный Амстердам
Космополитичный Амстердам

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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