Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Этот невероятный город 🏙️ всегда опережает время. Атмосфера голландской столицы ⭐️ с ее старинной и супер-современной архитектурой, с ее каналами и покосившимися от бесконечной борьбы с природой домиками, с ее многонациональной речью и развлечениями для взрослых и детей неподражаема! Незадернутые шторы и жилые лодки, волшебная голландская селедка и еда со всех концов света, тайные католические церкви и нескрываемые запахи кофе-шопов, красные фонари и оранжевые флаги… Приезжайте и на 4 часа окунитесь в водоворот повседневного Амстердама!