Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Лучшие архитекторы Нидерландов на славу потрудились, чтобы возродить Роттердам из пепла бомбардиоровок воторой мировой войны. Сегодня skyline города производит неизгладимое впечатление: знаменитые на весь мир кубические дома, зеркальные небоскребы, мосты через Маас, 185-метровая Евромачта, откуда с высоты птичьего полета можно увидеть не только весь Роттердам и его грандиозными строениями и бескрайним морским портом, но и Гаагу, Делфт и всё вокруг! Белоснежные лейнеры и груженые гигианские баржи, прибывающие в порт, аквапарк «Тропикана», зоопарк «Блейдорп», экзотичесмкий сад Тропенбург, экспозиции Всемирного музея и Кунстхолла — все это досойно вашего внимания. Плюс прогулка 👣 на автобусе-амфибии «Плавучий голландец» по Маасу, шоппинг и бурная ночная жизнь!