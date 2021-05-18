Всё о Гронингене

Полезная информация о Гронингене

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Местное время в Гронингене
21:4644
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаГронинген
По-английскиGroningen
Столица регионаГронинген является столицей региона
Население города181 194 чел.
АэропортИлд GRQ
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Гронинген на карте

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