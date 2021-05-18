Полезная информация о Гронингене
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Местное время в Гронингене
21:4644
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Гронинген
|По-английски
|Groningen
|Столица региона
|Гронинген является столицей региона
|Население города
|181 194 чел.
|Аэропорт
|Илд GRQ
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Гронинген на карте
Гронинген