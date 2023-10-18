Приехать в город со старейшим университетом Нидерландов и пройтись по следам мирового искусства
Позвольте, я открою для вас тихий голландский город, где родились великие живописцы и творили нобелевские лауреаты, учились монархи и жили пилигримы.
Мы прогуляемся по следам Рембрандта, прочтём на стенах стихи Цветаевой, зайдём в Латинский квартал и поднимемся на крепость. Лейден уютен и добродушен, но хранит в себе много чудес и сумеет по-настоящему вас удивить.
Мы прогуляемся по следам Рембрандта, прочтём на стенах стихи Цветаевой, зайдём в Латинский квартал и поднимемся на крепость. Лейден уютен и добродушен, но хранит в себе много чудес и сумеет по-настоящему вас удивить.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
22
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Уютный студенческий город удобно расположен между Амстердамом и Гаагой. Самый простой способ попасть сюда — сесть на поезд в Амстердаме. Сорок минут пути — и вы на лейденском вокзале, откуда мы начнём нашу прогулку.
Вы поймёте, почему Лейден называют городом каналов и ключей. Прочтёте на стенах домов стихотворения классиков мировой литературы — в том числе Марины Цветаевой. Узнаете, какие живописцы здесь родились, сколько монархов училось и как много великих людей находило в Лейдене вдохновение.
Вас приятно удивит дружелюбие горожан и красота здешних мест. Мы увидим:
- мельницы de Valk и de Put
- канал Раппенбург
- крепостные ворота Moorsport
- готическую церковь св. Петра
- Латинский квартал
- здание гильдии ткачей
- крепость De Burcht, откуда насладимся живописными панорамами
Если экскурсия выпадет на среду или субботу, попробуем Лейден на вкус на одном из рынков.
Организационные детали
- Прогулка предполагает фотопаузы у достопримечательностей с самыми красивыми ракурсами. Я помогу вам сделать отличные снимки.
- Отдельно покупается билет на поезд: Амстердам — Лейден: около €22 в обе стороны (36 мин. в пути). Гаага — Лейден: около €9 в обе стороны (18 мин. в пути).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у центрального вокзала Лейдена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Лейдене
Провёл экскурсии для 2672 туристов
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!
Задать вопрос
Похожие туры из Лейдена
Индивидуальная
3 часа
Живописный Лейден
О жизни и творчестве Рембрандта на экскурсии в его родном городке
Сегодня
Завтра
20 окт
1 ноя
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Лейден глазами Рембрандта
По договоренности
Сегодня
Завтра
20 окт
21 окт
от €260 за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду