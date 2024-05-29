Позвольте, я открою для вас тихий голландский город, где родились великие живописцы и творили нобелевские лауреаты, учились монархи и жили пилигримы.
Мы прогуляемся по следам Рембрандта, прочтём на стенах стихи Цветаевой, зайдём в Латинский квартал и поднимемся на крепость. Лейден уютен и добродушен, но хранит в себе много чудес и сумеет по-настоящему вас удивить.
Мы прогуляемся по следам Рембрандта, прочтём на стенах стихи Цветаевой, зайдём в Латинский квартал и поднимемся на крепость. Лейден уютен и добродушен, но хранит в себе много чудес и сумеет по-настоящему вас удивить.
Описание экскурсии
Уютный студенческий город удобно расположен между Амстердамом и Гаагой. Самый простой способ попасть сюда — сесть на поезд в Амстердаме. Сорок минут пути — и вы на лейденском вокзале, откуда мы начнём нашу прогулку.
Вы поймёте, почему Лейден называют городом каналов и ключей. Прочтёте на стенах домов стихотворения классиков мировой литературы — в том числе Марины Цветаевой. Узнаете, какие живописцы здесь родились, сколько монархов училось и как много великих людей находило в Лейдене вдохновение.
Вас приятно удивит дружелюбие горожан и красота здешних мест. Мы увидим:
- мельницы de Valk и de Put
- канал Раппенбург
- крепостные ворота Moorsport
- готическую церковь св. Петра
- Латинский квартал
- здание гильдии ткачей
- крепость De Burcht, откуда насладимся живописными панорамами
Если экскурсия выпадет на среду или субботу, попробуем Лейден на вкус на одном из рынков.
Организационные детали
- Прогулка предполагает фотопаузы у достопримечательностей с самыми красивыми ракурсами. Я помогу вам сделать отличные снимки.
- Отдельно покупается билет на поезд: Амстердам — Лейден: около €22 в обе стороны (36 мин. в пути). Гаага — Лейден: около €9 в обе стороны (18 мин. в пути).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального вокзала Лейдена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Лейдене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4244 туристов
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отлично организованная экскурсия, всем рекомендую. Евгений - очень профессиональный гид, обладающий знаниями о прошлом и настоящем очень красивого города, покажет самые необычные места, которые самостоятельно точно найти сложно. Особо отмечу, что он прислушивается к пожеланиям туриста, так, учитывая мой интерес к искусству, мы начали прогулку с Рембрандта. Город влюбляет в себя с первого взгляда.
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А
Очень приятная экскурсия с отличным гидом! Знания Евгения и его любовь к городу оставляют прекрасное впечатление. Очень рекомендую экскурсию по студенческому городу с отсутствием больших толп туристов, как в Амстердаме, я влюбилась в этот город и хочу уже вернуться, благодарю экскурсоводу, который провел нас по секретным местам и спрятанным дворикам и даже креативный ресторан показал. Спасибо большое, Евгений!
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А
Очень красивый и интересный город. На экскурсии узнали много интересных фактов о городе и жителях, походили по узким улочкам и тихим дворикам (которые сложно найти самостоятельно). А также Евгений сделал
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