Позвольте, я открою для вас тихий голландский город, где родились великие живописцы и творили нобелевские лауреаты, учились монархи и жили пилигримы. Мы прогуляемся по следам Рембрандта, прочтём на стенах стихи Цветаевой, зайдём в Латинский квартал и поднимемся на крепость. Лейден уютен и добродушен, но хранит в себе много чудес и сумеет по-настоящему вас удивить.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Уютный студенческий город удобно расположен между Амстердамом и Гаагой. Самый простой способ попасть сюда — сесть на поезд в Амстердаме. Сорок минут пути — и вы на лейденском вокзале, откуда мы начнём нашу прогулку.

Вы поймёте, почему Лейден называют городом каналов и ключей. Прочтёте на стенах домов стихотворения классиков мировой литературы — в том числе Марины Цветаевой. Узнаете, какие живописцы здесь родились, сколько монархов училось и как много великих людей находило в Лейдене вдохновение.

Вас приятно удивит дружелюбие горожан и красота здешних мест. Мы увидим:

мельницы de Valk и de Put

канал Раппенбург

крепостные ворота Moorsport

готическую церковь св. Петра

Латинский квартал

здание гильдии ткачей

крепость De Burcht, откуда насладимся живописными панорамами

Если экскурсия выпадет на среду или субботу, попробуем Лейден на вкус на одном из рынков.

Организационные детали