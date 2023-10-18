Лейден - город художников, каналов и ключей

Приехать в город со старейшим университетом Нидерландов и пройтись по следам мирового искусства

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Ответы на вопросы
Позвольте, я открою для вас тихий голландский город, где родились великие живописцы и творили нобелевские лауреаты, учились монархи и жили пилигримы.

Мы прогуляемся по следам Рембрандта, прочтём на стенах стихи Цветаевой, зайдём в Латинский квартал и поднимемся на крепость. Лейден уютен и добродушен, но хранит в себе много чудес и сумеет по-настоящему вас удивить.
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
Лейден - город художников, каналов и ключей
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уютный студенческий город удобно расположен между Амстердамом и Гаагой. Самый простой способ попасть сюда — сесть на поезд в Амстердаме. Сорок минут пути — и вы на лейденском вокзале, откуда мы начнём нашу прогулку.

Вы поймёте, почему Лейден называют городом каналов и ключей. Прочтёте на стенах домов стихотворения классиков мировой литературы — в том числе Марины Цветаевой. Узнаете, какие живописцы здесь родились, сколько монархов училось и как много великих людей находило в Лейдене вдохновение.

Вас приятно удивит дружелюбие горожан и красота здешних мест. Мы увидим:

  • мельницы de Valk и de Put
  • канал Раппенбург
  • крепостные ворота Moorsport
  • готическую церковь св. Петра
  • Латинский квартал
  • здание гильдии ткачей
  • крепость De Burcht, откуда насладимся живописными панорамами

Если экскурсия выпадет на среду или субботу, попробуем Лейден на вкус на одном из рынков.

Организационные детали

  • Прогулка предполагает фотопаузы у достопримечательностей с самыми красивыми ракурсами. Я помогу вам сделать отличные снимки.
  • Отдельно покупается билет на поезд: Амстердам — Лейден: около €22 в обе стороны (36 мин. в пути). Гаага — Лейден: около €9 в обе стороны (18 мин. в пути).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у центрального вокзала Лейдена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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