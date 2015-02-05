Все экскурсии в Лейдене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лейдене – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €182. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лейдене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-10 чел.
Живописный Лейден
О жизни и творчестве Рембрандта на экскурсии в его родном городке
Последние отзывы «Экскурсии Лейдена»
- Отзыв на: Живописный ЛейденЮЮлия5 февраля 2015Большое спасибо Елене за замечательную экскурсию. Я отлично знаю английский язык, но ни на минуту не пожалела о том, что заказала данную экскурсию у Елены. Она рассказала мне много интересного. Вся информация была подана легко, интересно, весело. Елена - легкий и позитивный человек. Я влюбилась в Ляйден! Спасибо.
- Отзыв на: Живописный ЛейденЕЕвгения12 марта 2014Добрый день! В феврале 2014г. посетили вместе с Еленой очень красивый город Лейден. Когда собирались в поездку, перерыла много информации о Нидерландах, чтобы с максимальной пользой провести время. Лейден упоминался практически во всех отзывах. И мы тоже отправились туда, но не одни, а с Еленой. Впервые, жизнь в другой стране увидела не только с фасадов зданий, но и как бы изнутри: мы были в университете (у нас так просто не войдешь в учебное заведение), познакомились с местным жителем (эта встреча просто незабываема! но пока не знаю как прошла встреча, о которой мы договаривались). Я увидела сразу в одном месте как живут в Нидерландах, как там учатся и работают! Очень хочу вернуться в Лейден, но теперь уже в другое время года, чтобы сравнить. Сейчас об этом городе впечатление - очень солнечно и как то уютно, даже камерно, как будто кругом "все свои". И большая заслуга в этом Елены. Рекомендую, очень интеллигентный, грамотный человек и специалист, на все возникшие по ходу экскурсии вопросы были получены развернутые ответы. Спасибо за знакомство с Лейденом.