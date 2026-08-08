Найдено 3 экскурсии в Лейдене на русском языке, цены от €265. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 15 чел. Лейден - город художников, каналов и ключей Приехать в город со старейшим университетом Нидерландов и пройтись по следам мирового искусства Начало: У центрального вокзала Лейдена от €280 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Живописный Лейден О жизни и творчестве Рембрандта на экскурсии в его родном городке от €265 за всё до 10 чел. 3 часа Индивидуальная до 15 чел. Лейден глазами Рембрандта Начало: По договоренности Расписание: По договоренности €400 за всё до 15 чел.

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