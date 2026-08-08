Индивидуальная
до 15 чел.
Лейден - город художников, каналов и ключей
Приехать в город со старейшим университетом Нидерландов и пройтись по следам мирового искусства
Начало: У центрального вокзала Лейдена
Сегодня в 15:00
10 авг в 13:00
от €280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Живописный Лейден
О жизни и творчестве Рембрандта на экскурсии в его родном городке
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €265 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Лейден глазами Рембрандта
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 15 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лейдену
Самые популярные экскурсии в Лейдене
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Лейдену в августе 2026
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