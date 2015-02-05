2 отзыва оставили туристы

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Живописный Лейден

О жизни и творчестве Рембрандта на экскурсии в его родном городке

5
2 отзыва
Elena
Elena – Гид из Лейдена
Если вы планируете посетить Амстердам и размышляете над тем, какой еще город 🏙️ посмотреть, то вот вам мой совет: поезжайте в Лейден! Он немного похож на Амстердам каналами и историческими зданиями, но вот его отличие: это город студентов и Рембрандта.

Студенты пусть спешат на своих велосипедах на лекции и в бары 🍹, а мы неторопливо пройдемся по маршруту, останавливаясь для фотосъемки.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €250 за экскурсию

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Живописный Лейден
Живописный Лейден

Программа

На нашем пути целых две фотогеничных мельницы, не считая мостиков и неожиданно открывающихся уютных уголков старого города. На какой улице жил будущий король, а тогда студент Виллем-Александр? Видел ли Рембрандт из окна своего дома мельницу отца и что зашифровано в самом загадочном памятнике Рембрандту?

Места, связанные с детством и юностью художника, находятся в историческом центре города, на небольшом расстоянии. Наша прогулка 👣 будет проходить вдоль живописных каналов, через мостики, городские ворота, мимо церквей и мельниц. Лейден богат на «открыточные виды», так что не забудьте зарядить фотоаппараты!

Мы увидим живописные здания школы и церкви, куда ходил Рембрандт, пройдем маршрутом, которым он ходил в здание своей первой студии. Не обойдем вниманием и другие достопримечательности 🏛️ города: здания и памятники других эпох и связанные с ними события создадут у вас картину истории 📖 и жизни города.

Как человек, проучившийся в Лейдене шесть лет, наверняка не удержусь и украшу свой рассказ студенческими байками. Обещаю сюрприз и (по желанию) фотосессию 📷 в самом романтичном месте города.

По средам и субботам в центре вдоль канала раскидывается рынок, где можно отведать свежей малосольной селедки, с которой также связана «чисто Лейденская история».

Продолжительность прогулки вместе с перерывом на кофе или поедание селедки — 3 часа.

Живописный Лейден
Живописный Лейден
Живописный Лейден
Живописный Лейден
Живописный Лейден

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
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2 отзыва оставили туристы

5 февраля 2015
Большое спасибо Елене за замечательную экскурсию. Я отлично знаю английский язык, но ни на минуту не пожалела о том, что заказала данную экскурсию у Елены. Она рассказала мне много интересного. Вся информация была подана легко, интересно, весело. Елена - легкий и позитивный человек. Я влюбилась в Ляйден! Спасибо.
12 марта 2014
Добрый день! В феврале 2014г. посетили вместе с Еленой очень красивый город Лейден. Когда собирались в поездку, перерыла много информации о Нидерландах, чтобы с максимальной пользой провести время. Лейден упоминался практически во всех отзывах. И мы тоже отправились туда, но не одни, а с Еленой. Впервые, жизнь в другой стране увидела не только с фасадов зданий, но и как бы изнутри: мы были в университете (у нас так просто не войдешь в учебное заведение), познакомились с местным жителем (эта встреча просто незабываема! но пока не знаю как прошла встреча, о которой мы договаривались). Я увидела сразу в одном месте как живут в Нидерландах, как там учатся и работают! Очень хочу вернуться в Лейден, но теперь уже в другое время года, чтобы сравнить. Сейчас об этом городе впечатление - очень солнечно и как то уютно, даже камерно, как будто кругом "все свои". И большая заслуга в этом Елены. Рекомендую, очень интеллигентный, грамотный человек и специалист, на все возникшие по ходу экскурсии вопросы были получены развернутые ответы. Спасибо за знакомство с Лейденом.

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