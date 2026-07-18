2 отзыва оставили туристы

Если вы планируете посетить Амстердам и размышляете над тем, какой еще город посмотреть, то вот вам мой совет: поезжайте в Лейден! Он немного похож на Амстердам каналами и историческими зданиями, но вот его отличие: это город студентов и Рембрандта. Студенты пусть спешат на своих велосипедах на лекции и в бары, а мы неторопливо пройдемся по маршруту, останавливаясь для фотосъемки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

На нашем пути целых две фотогеничных мельницы, не считая мостиков и неожиданно открывающихся уютных уголков старого города. На какой улице жил будущий король, а тогда студент Виллем-Александр? Видел ли Рембрандт из окна своего дома мельницу отца и что зашифровано в самом загадочном памятнике Рембрандту?

Места, связанные с детством и юностью художника, находятся в историческом центре города, на небольшом расстоянии. Наша прогулка будет проходить вдоль живописных каналов, через мостики, городские ворота, мимо церквей и мельниц. Лейден богат на «открыточные виды», так что не забудьте зарядить фотоаппараты!

Мы увидим живописные здания школы и церкви, куда ходил Рембрандт, пройдем маршрутом, которым он ходил в здание своей первой студии. Не обойдем вниманием и другие достопримечательности города: здания и памятники других эпох и связанные с ними события создадут у вас картину истории и жизни города.

Как человек, проучившийся в Лейдене шесть лет, наверняка не удержусь и украшу свой рассказ студенческими байками. Обещаю сюрприз и (по желанию) фотосессию в самом романтичном месте города.

По средам и субботам в центре вдоль канала раскидывается рынок, где можно отведать свежей малосольной селедки, с которой также связана «чисто Лейденская история».

Продолжительность прогулки вместе с перерывом на кофе или поедание селедки — 3 часа.

Организационные детали