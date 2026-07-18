2 отзыва оставили туристы

О жизни и творчестве Рембрандта на экскурсии в его родном городке
Если вы планируете посетить Амстердам и размышляете над тем, какой еще город посмотреть, то вот вам мой совет: поезжайте в Лейден! Он немного похож на Амстердам каналами и историческими зданиями, но вот его отличие: это город студентов и Рембрандта.
Студенты пусть спешат на своих велосипедах на лекции и в бары, а мы неторопливо пройдемся по маршруту, останавливаясь для фотосъемки.
На нашем пути целых две фотогеничных мельницы, не считая мостиков и неожиданно открывающихся уютных уголков старого города. На какой улице жил будущий король, а тогда студент Виллем-Александр? Видел ли Рембрандт из окна своего дома мельницу отца и что зашифровано в самом загадочном памятнике Рембрандту?
Места, связанные с детством и юностью художника, находятся в историческом центре города, на небольшом расстоянии. Наша прогулка будет проходить вдоль живописных каналов, через мостики, городские ворота, мимо церквей и мельниц. Лейден богат на «открыточные виды», так что не забудьте зарядить фотоаппараты!
Мы увидим живописные здания школы и церкви, куда ходил Рембрандт, пройдем маршрутом, которым он ходил в здание своей первой студии. Не обойдем вниманием и другие достопримечательности города: здания и памятники других эпох и связанные с ними события создадут у вас картину истории и жизни города.
Как человек, проучившийся в Лейдене шесть лет, наверняка не удержусь и украшу свой рассказ студенческими байками. Обещаю сюрприз и (по желанию) фотосессию в самом романтичном месте города.
По средам и субботам в центре вдоль канала раскидывается рынок, где можно отведать свежей малосольной селедки, с которой также связана «чисто Лейденская история».
Продолжительность прогулки вместе с перерывом на кофе или поедание селедки — 3 часа.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Лейдене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны.
Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Ольга
Спасибо Юлии за первое знакомство с городом! Экскурсия прошла в приятном темпе, с остановками, с интересными рассказами про жителей этого города. Смогли насладиться красивыми видами каналов, Рейна, архитектурой зданий и конечно же историей жизни Рембрандта. Очень рекомендую этот город и гида Юлию!
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Е
Евгения
Добрый день! В феврале 2014г. посетили вместе с Еленой очень красивый город Лейден. Когда собирались в поездку, перерыла много информации о Нидерландах, чтобы с максимальной пользой провести время. Лейден упоминался читать дальшеуменьшить
практически во всех отзывах. И мы тоже отправились туда, но не одни, а с Еленой. Впервые, жизнь в другой стране увидела не только с фасадов зданий, но и как бы изнутри: мы были в университете (у нас так просто не войдешь в учебное заведение), познакомились с местным жителем (эта встреча просто незабываема! но пока не знаю как прошла встреча, о которой мы договаривались). Я увидела сразу в одном месте как живут в Нидерландах, как там учатся и работают! Очень хочу вернуться в Лейден, но теперь уже в другое время года, чтобы сравнить. Сейчас об этом городе впечатление - очень солнечно и как то уютно, даже камерно, как будто кругом "все свои". И большая заслуга в этом Елены. Рекомендую, очень интеллигентный, грамотный человек и специалист, на все возникшие по ходу экскурсии вопросы были получены развернутые ответы. Спасибо за знакомство с Лейденом.
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Ю
Юлия
Большое спасибо Елене за замечательную экскурсию. Я отлично знаю английский язык, но ни на минуту не пожалела о том, что заказала данную экскурсию у Елены. Она рассказала мне много интересного. Вся информация была подана легко, интересно, весело. Елена - легкий и позитивный человек. Я влюбилась в Ляйден! Спасибо.