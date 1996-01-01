Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Королевский Дворец на площади Дам. Авторская экскурсия.

Гид S.
Гид S. – Гид из Волендама
Королевский Дворец на площади Дам.

Авторская экскурсия.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Королевский Дворец на площади Дам. Авторская экскурсия.
Королевский Дворец на площади Дам. Авторская экскурсия.
Королевский Дворец на площади Дам, построенный в середине XVII века как здание ратуши могущественного Амстердама, справедливо называли «восьмым чудом света». Это монументальное, созданное по всем правилам классического искусства здание, над которым трудилась целая плеяда выдающихся архитекторов, скульпторов и художников XVII века, вызывало всеобщее восхищение и похвалы современников.
В историческом смысле Королевский Дворец представляет точку пересечения трех временных пластов истории 📖 Амстердама. В XVII — XVIII веках, когда Нидерланды были свободной республикой, в здании находилась городская ратуша. В ратуше заседали бургомистры с городским советом, находился суд с тюрьмой и располагались многочисленные ведомства городского управления, к числу которых также относилась известная далеко за пределами Амстердама Страховая палата. Там выдавались такие дешевые по тем временам страховки, что в ратушу Амстердама для заключения выгодных полисов приезжали купцы и морские торговцы со всех стран Европы.
В начале XIX века, когда страна была захвачена армией Наполеона и превратилась в монархию, по распоряжению первого короля Голландии Людовика Бонапарта городская ратуша получила статус королевского дворца. Для этой новоиспеченной резиденции Людовика была заказана уникальнейшая коллекция мебели стиля ампир, которая и сейчас находится во дворце на Даме.
3-й пласт истории этого удивительного здания начинается с изгнания французов, возвращения в Нидерланды династии правителей Оранских-Нассау и установления Королевства Нидерландов. В настоящее время дворец предоставлен в распоряжение Ее Величества королевы Беатрикс. Здесь проводятся официальные приемы, праздники и балы, а также происходит вручения государственных наград. В свободное от официальных мероприятий время Королевский Дворец функционирует в качестве музея, который можно посетить и познакомиться с историей Амстердама и Нидерландов.
Начало и место завершения
🚩 Volendam
Королевский Дворец на площади Дам. Авторская экскурсия.
Королевский Дворец на площади Дам. Авторская экскурсия.
Королевский Дворец на площади Дам. Авторская экскурсия.
Королевский Дворец на площади Дам. Авторская экскурсия.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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