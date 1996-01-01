Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Кёйкенхоф — парк вечной Весны!

Гид S.
Гид S. – Гид из Волендама
Кёйкенхоф — парк вечной Весны!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €135 за человека

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Кёйкенхоф — парк вечной Весны!
Кёйкенхоф — парк вечной Весны!
Экскурсия в весенний парк 🌳 цветов Кёйкенхоф — это сплошной восторг 🔥 и восхищение! Проезжая вдоль разноцветных полей цветущих тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, кажется, что Вы попадаете в сказку, в своеобразную «страну цветов»… А прогулка 👣 по самому парку еще более усиливает это впечатление.
Главная достопримечательность 🏛️ Кёйкенхофа — его тюльпаны. Здесь Вы можете познакомиться с огромнейшми количеством новых сортов и удивительной историей 📖 этого цветка, некогда символа турецких султанов, а сейчас — символа Голландии. Посетив всевозможные выставки-экспозиции, Вы узнаете о последних трендах ландшафтного дизайна. И вдохновившись всем этим разнообразием, сможете вообразить собственную модель «любимого уголка», подходящую Вам по вкусу и деньгам.
Помимо этого в Кёйкенхофе, как нигде, Вы насладитесь великолепным зрелищем вписывающихся в ландшафт фонтанов, водоемов, скульптурных групп и других достопримечательностей.
Ну, а эту достойную кисти художника визуальную картину дополнит еще невообразимый «букет» окутывающих окрестности цветочных ароматов…
В этом году темой Кёйкенхофа является Великобритания, страна прекрасных ландшафтных садов и парков. Эта тематика отражается на всех выставках и экспозициях, в том числе и на знаменитом цветочном панно, собирающим огромное число зрителей. Размер этого панно — 22 на 13 метров. А изображение главных символов столицы ⭐️ Великобритании — Биг Бена и Тауэрского моста, создано из 60 тысяч высаженных мозаикой цветочных луковиц!
Это истинное произведение «цветочного» искусства само по себе уже является достойной причиной для посещения парка.
Кёкенхоф 2014 открыт с 20 марта по 18 мая.
Добро пожаловать в весеннюю Голландию!
Начало и место завершения
🚩 Volendam
Кёйкенхоф — парк вечной Весны!
Кёйкенхоф — парк вечной Весны!
Кёйкенхоф — парк вечной Весны!
Кёйкенхоф — парк вечной Весны!
Кёйкенхоф — парк вечной Весны!
Кёйкенхоф — парк вечной Весны!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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