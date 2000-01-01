Экскурсии Заансе Сханса

Все экскурсии в Заансе Схансе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Заансе Схансе – доступно 8 экскурсий на 2021 год, цены от €60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Заансе Схансе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пешком
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Голландия для своих. Зансе-Сханс: сказочное путешествие
60
за 1 чел.
Голландия для своих. Зансе-Сханс: сказочное путешествие
Мы прогуляемся вдоль реки и зайдем в мельницу специй, лесопилку, а также единственную работающую...
по пятницам в 10:00
Заансе Сханс - ветряные мельницы и деревянные домики
161
за 1 чел.
Заансе Сханс - ветряные мельницы и деревянные домики
Красные Фонари
107
за 1 чел.
Красные Фонари
Гаага и Делфт за один день
250
за 1 чел.
Гаага и Делфт за один день
Экскурсия в сырный Эдам
161
за 1 чел.
Экскурсия в сырный Эдам
Сказочный Делфт - очарование старой Голландии
200
за 1 чел.
Сказочный Делфт - очарование старой Голландии
Маркен и Волендам - остров и рыбацкая деревушка
214
за 1 чел.
Маркен и Волендам - остров и рыбацкая деревушка
Амсетрдам классический
107
за 1 чел.
Амсетрдам классический
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