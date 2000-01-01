Все экскурсии в Заансе Схансе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Заансе Схансе – доступно 8 экскурсий на 2021 год, цены от €60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Заансе Схансе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
2ч
€60
за 1 чел.
Голландия для своих. Зансе-Сханс: сказочное путешествие
Мы прогуляемся вдоль реки и зайдем в мельницу специй, лесопилку, а также единственную работающую...
по пятницам в 10:00
3ч
€161
за 1 чел.
1ч
€107
за 1 чел.
7ч
€250
за 1 чел.
3ч
€161
за 1 чел.
5ч
€200
за 1 чел.
3ч
€214
за 1 чел.
2ч
€107
за 1 чел.