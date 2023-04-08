Красивейший авторский тур на машине по голландской глубинке

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Отправьтесь в сказочное путешествие по провинциям королевства Нидерланды.

Вы побываете на родине вкуснейшего сыра Эдам, прогуляетесь по зеленым лугам Заансе-Сханса, любуясь на высокие мельницы, а также прочувствуете атмосферу уюта и спокойствия в небольшой рыбацкой деревушке Волендам.
Красивейший авторский тур на машине по голландской глубинке
Красивейший авторский тур на машине по голландской глубинке
Красивейший авторский тур на машине по голландской глубинке
Красивейший авторский тур на машине по голландской глубинке
Красивейший авторский тур на машине по голландской глубинке
Красивейший авторский тур на машине по голландской глубинке
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Музей мельниц Заансе-Сханс
  • Эдам
  • Рыбацкая деревня Волендам
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Провинциальная красотаОдин из самых живописных туров по королевству Нидерланды, который состоит из трех остановок.
Заансе-Сханс – музей мельниц под открытым небом, где вы сможете наблюдать красивейшие пейзажи, посетить музей и мастер-класс по производству деревянных башмачков. Мы также не останемся в стороне и продегустируем самые вкусные сыры!
Затем на комфортабельной машине мы отправимся в кукольный Эдам — родину одноименного сыра с многовековой историей, где по сей день проводят традиционные сырные рынки. А завершим мы наш день на красивой набережной рыбацкой деревушки Волендам с дегустацией девственной селедочки матиас, копченого угря и других традиционных деликатесов.
Кроме живописных пейзажей с коровками и мельницами на зеленых полях, кукольных городков и набережной, вы познакомитесь с основными сферами жизни местных и узнаете о вековых традициях и давней истории нашего королевства.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение гида-водителя на протяжении всего тура
  • Трансфер из Вашей локации в Амстердаме
  • Дегустация фермерского сыра
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры)
  • Входные билеты на мельницы
  • Трансфер из других городов кроме Амстердама
Место начала и завершения?
Ваша локация
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Трансфер в/из других городов Нидерландов кроме Амстердама оговаривается дополнительно.
  • Продолжительность трансфера между городами составляет 6-27 минут.
  • Можно с детьми (адаптировано для колясок).
  • Можно с животными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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