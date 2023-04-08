Провинциальная красотаОдин из самых живописных туров по королевству Нидерланды, который состоит из трех остановок.

Заансе-Сханс – музей мельниц под открытым небом, где вы сможете наблюдать красивейшие пейзажи, посетить музей и мастер-класс по производству деревянных башмачков. Мы также не останемся в стороне и продегустируем самые вкусные сыры!

Затем на комфортабельной машине мы отправимся в кукольный Эдам — родину одноименного сыра с многовековой историей, где по сей день проводят традиционные сырные рынки. А завершим мы наш день на красивой набережной рыбацкой деревушки Волендам с дегустацией девственной селедочки матиас, копченого угря и других традиционных деликатесов.

Кроме живописных пейзажей с коровками и мельницами на зеленых полях, кукольных городков и набережной, вы познакомитесь с основными сферами жизни местных и узнаете о вековых традициях и давней истории нашего королевства.