Отправьтесь в сказочное путешествие по провинциям королевства Нидерланды.
Вы побываете на родине вкуснейшего сыра Эдам, прогуляетесь по зеленым лугам Заансе-Сханса, любуясь на высокие мельницы, а также прочувствуете атмосферу уюта и спокойствия в небольшой рыбацкой деревушке Волендам.
Вы побываете на родине вкуснейшего сыра Эдам, прогуляетесь по зеленым лугам Заансе-Сханса, любуясь на высокие мельницы, а также прочувствуете атмосферу уюта и спокойствия в небольшой рыбацкой деревушке Волендам.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Музей мельниц Заансе-Сханс
- Эдам
- Рыбацкая деревня Волендам
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Провинциальная красотаОдин из самых живописных туров по королевству Нидерланды, который состоит из трех остановок.
Заансе-Сханс – музей мельниц под открытым небом, где вы сможете наблюдать красивейшие пейзажи, посетить музей и мастер-класс по производству деревянных башмачков. Мы также не останемся в стороне и продегустируем самые вкусные сыры!
Затем на комфортабельной машине мы отправимся в кукольный Эдам — родину одноименного сыра с многовековой историей, где по сей день проводят традиционные сырные рынки. А завершим мы наш день на красивой набережной рыбацкой деревушки Волендам с дегустацией девственной селедочки матиас, копченого угря и других традиционных деликатесов.
Кроме живописных пейзажей с коровками и мельницами на зеленых полях, кукольных городков и набережной, вы познакомитесь с основными сферами жизни местных и узнаете о вековых традициях и давней истории нашего королевства.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение гида-водителя на протяжении всего тура
- Трансфер из Вашей локации в Амстердаме
- Дегустация фермерского сыра
- Что не входит
- Питание и напитки
- Личные расходы (сувениры)
- Входные билеты на мельницы
- Трансфер из других городов кроме Амстердама
- Место начала и завершения?
- Ваша локация
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Трансфер в/из других городов Нидерландов кроме Амстердама оговаривается дополнительно.
- Продолжительность трансфера между городами составляет 6-27 минут.
- Можно с детьми (адаптировано для колясок).
- Можно с животными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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