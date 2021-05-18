Всё о Маради

Полезная информация о Маради

Что нужно знать о Маради: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Маради
19:2600
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇪 Нигер
Название городаМаради
По-английскиMaradi
Столица регионаМаради является столицей региона
Население города163 487 чел.
АэропортМаради MFQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Niamey
Средняя высота360 м. от уровня моря

Где находится Маради на карте