Полезная информация о Баучах
Что нужно знать о Баучах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баучах
19:2622
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Баучи
|По-английски
|Bauchi
|Столица региона
|Баучи является столицей региона
|Население города
|316 149 чел.
|Аэропорт
|Баучи BCU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|623 м. от уровня моря