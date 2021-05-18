Полезная информация о Йосе
Что нужно знать о Йосе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Джос, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Йосе
19:2628
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Йос
|По-английски
|Jos
|Столица региона
|Йос является столицей региона
|Население города
|816 824 чел.
|Аэропорт
|Джос JOS
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|1 186 м. от уровня моря
Где находится Йос на карте
Йос