Полезная информация о Йосе

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Местное время в Йосе
19:2628
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаЙос
По-английскиJos
Столица регионаЙос является столицей региона
Население города816 824 чел.
АэропортДжос JOS
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота1 186 м. от уровня моря

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Йос фото города
Йос

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