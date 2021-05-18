Полезная информация об Энугу

Что нужно знать об Энугу: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Энугу, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Энугу
19:2634
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаЭнугу
По-английскиEnugu
Столица регионаЭнугу является столицей региона
Население города688 862 чел.
АэропортЭнугу ENU
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота192 м. от уровня моря

Где находится Энугу на карте

Энугу фото города
Энугу

Когда лучше лететь в Энугу

Расписание авиа-рейсов