Полезная информация об Энугу
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Местное время в Энугу
19:2634
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Энугу
|По-английски
|Enugu
|Столица региона
|Энугу является столицей региона
|Население города
|688 862 чел.
|Аэропорт
|Энугу ENU
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|192 м. от уровня моря
Где находится Энугу на карте
Энугу