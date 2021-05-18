Полезная информация о Гомбе
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Местное время в Гомбе
21:5737
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Гомбе
|По-английски
|Gombe
|Столица региона
|Гомбе является столицей региона
|Население города
|250 258 чел.
|Аэропорт
|Гомбе GMO
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|460 м. от уровня моря
Где находится Гомбе на карте
Гомбе