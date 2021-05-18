Полезная информация о Гомбе

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Местное время в Гомбе
21:5737
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаГомбе
По-английскиGombe
Столица регионаГомбе является столицей региона
Население города250 258 чел.
АэропортГомбе GMO
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота460 м. от уровня моря

Где находится Гомбе на карте

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Гомбе

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