Всё об Ибадане

Полезная информация об Ибадане

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Местное время в Ибадане
19:2640
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаИбадан
По-английскиIbadan
Столица регионаИбадан является столицей региона
Население города3 565 108 чел.
АэропортИбадан IBA
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота181 м. от уровня моря

Где находится Ибадан на карте

Ибадан фото города
Ибадан

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