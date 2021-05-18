Полезная информация об Илорине
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Местное время в Илорине
19:2646
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Илорин
|По-английски
|Ilorin
|Столица региона
|Илорин является столицей региона
|Население города
|814 192 чел.
|Аэропорт
|Илорин ILR
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|320 м. от уровня моря
Где находится Илорин на карте
Илорин