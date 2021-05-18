Полезная информация о Катсине
Что нужно знать о Катсине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Катсине
20:4744
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Катсина
|По-английски
|Katsina
|Столица региона
|Катсина является столицей региона
|Население города
|432 149 чел.
|Аэропорт
|Katsina DKA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|519 м. от уровня моря