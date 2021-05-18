Всё о Катсине

Полезная информация о Катсине

Что нужно знать о Катсине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Катсине
20:4744
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаКатсина
По-английскиKatsina
Столица регионаКатсина является столицей региона
Население города432 149 чел.
АэропортKatsina DKA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота519 м. от уровня моря

Где находится Катсина на карте