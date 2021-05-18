Полезная информация о Майдугури
Что нужно знать о Майдугури: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Майдугури
19:2658
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Майдугури
|По-английски
|Maiduguri
|Столица региона
|Майдугури является столицей региона
|Население города
|1 112 449 чел.
|Аэропорт
|Майдугури MIU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|325 м. от уровня моря