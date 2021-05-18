Всё о Майдугури

Полезная информация о Майдугури

Что нужно знать о Майдугури: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Майдугури
19:2658
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаМайдугури
По-английскиMaiduguri
Столица регионаМайдугури является столицей региона
Население города1 112 449 чел.
АэропортМайдугури MIU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота325 м. от уровня моря

Где находится Майдугури на карте