Всё о Макурди

Полезная информация о Макурди

Что нужно знать о Макурди: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Макурди
19:2704
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаМакурди
По-английскиMakurdi
Столица регионаМакурди является столицей региона
Население города292 645 чел.
АэропортМакурди MDI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота92 м. от уровня моря

Где находится Макурди на карте