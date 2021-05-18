Полезная информация о Макурди
Что нужно знать о Макурди: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Макурди
19:2704
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Макурди
|По-английски
|Makurdi
|Столица региона
|Макурди является столицей региона
|Население города
|292 645 чел.
|Аэропорт
|Макурди MDI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|92 м. от уровня моря