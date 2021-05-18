Полезная информация о Минне

Что нужно знать о Минне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Минне
19:2710
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаМинна
По-английскиMinna
Столица регионаМинна является столицей региона
Население города291 905 чел.
АэропортМинна MXJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота243 м. от уровня моря

Где находится Минна на карте