Полезная информация о Минне
Что нужно знать о Минне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Минне
19:2710
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Минна
|По-английски
|Minna
|Столица региона
|Минна является столицей региона
|Население города
|291 905 чел.
|Аэропорт
|Минна MXJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|243 м. от уровня моря