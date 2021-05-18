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Полезная информация об Оверри

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Местное время в Оверри
21:5743
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаОверри
По-английскиOwerri
Столица регионаОверри является столицей региона
Население города215 038 чел.
АэропортСам Мбакве QOW
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота73 м. от уровня моря

Где находится Оверри на карте

Оверри фото города
Оверри

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