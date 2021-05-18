Полезная информация об Оверри
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Местное время в Оверри
21:5743
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Оверри
|По-английски
|Owerri
|Столица региона
|Оверри является столицей региона
|Население города
|215 038 чел.
|Аэропорт
|Сам Мбакве QOW
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|73 м. от уровня моря
Где находится Оверри на карте
Оверри