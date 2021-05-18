Полезная информация о Йоле

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Местное время в Йоле
21:5755
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаЙола
По-английскиYola
Столица регионаЙола является столицей региона
Население города96 006 чел.
АэропортЙола YOL
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота180 м. от уровня моря

Где находится Йола на карте

Йола фото города
Йола

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