Всё о Блуфилдсе

Полезная информация о Блуфилдсе

Что нужно знать о Блуфилдсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Блуфилдсе
12:2734
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇮 Никарагуа
Название городаБлуфилдсе
По-английскиBluefields
Столица регионаБлуфилдсе является столицей региона
Население города44 373 чел.
АэропортБлуфилдс BEF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Managua
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Блуфилдсе на карте