Полезная информация о Блуфилдсе
Что нужно знать о Блуфилдсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Блуфилдсе
12:2734
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇮 Никарагуа
|Название города
|Блуфилдсе
|По-английски
|Bluefields
|Столица региона
|Блуфилдсе является столицей региона
|Население города
|44 373 чел.
|Аэропорт
|Блуфилдс BEF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Managua
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря