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Полезная информация о Никарагуа

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Флаг Никарагуа
Флаг Никарагуа
НазваниеНикарагуа
Эмодзи флаг🇳🇮
Полное названиеРеспублика Никарагуа
По-английскиNicaragua
СтолицаМанагуа
ГородаСписок городов
ВалютаНикарагуанская кордоба
Площадь129 494 км²
Население6 262 703 чел.
Телефонный код+505
Код ISONI
Основной домен.NI
Соседние страны🇭🇳 Гондурас🇨🇷 Коста-Рика

Где находится Никарагуа на карте

Никарагуа фото страны
Никарагуа

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