Полезная информация о Никарагуа
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Флаг Никарагуа
|Название
|Никарагуа
|Эмодзи флаг
|🇳🇮
|Полное название
|Республика Никарагуа
|По-английски
|Nicaragua
|Столица
|Манагуа
|Города
|Список городов
|Валюта
|Никарагуанская кордоба
|Площадь
|129 494 км²
|Население
|6 262 703 чел.
|Телефонный код
|+505
|Код ISO
|NI
|Основной домен
|.NI
|Соседние страны
|🇭🇳 Гондурас🇨🇷 Коста-Рика
Где находится Никарагуа на карте
Никарагуа