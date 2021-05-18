Полезная информация о Манагуе
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Местное время в Манагуе
14:5801
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇮 Никарагуа
|Название города
|Манагуа
|По-английски
|Managua
|Это столица
|Манагуа является столицей Никарагуа
|Население города
|973 087 чел.
|Аэропорт
|Аугусто Сандино MGA
|Часовой пояс
|America/Managua
|Средняя высота
|108 м. от уровня моря
Где находится Манагуа на карте
Манагуа