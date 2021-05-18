Полезная информация о Манагуе

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Местное время в Манагуе
14:5801
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇮 Никарагуа
Название городаМанагуа
По-английскиManagua
Это столицаМанагуа является столицей Никарагуа
Население города973 087 чел.
АэропортАугусто Сандино MGA
Часовой поясAmerica/Managua
Средняя высота108 м. от уровня моря

Где находится Манагуа на карте

Манагуа фото города
Манагуа

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